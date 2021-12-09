İSPARK'a 41 milyon zararda flaş detaylar!

İspark, Sayıştay'a verdiği mali tabloya göre, 2020'de 41 milyon 351 bin 130 lira zarar etti. Sayıştay'ın 2020 yılına ait raporunda, İSPARK'ın mali tablosu ve denetim bulgularına yer verildi.İSPARK'IN NET ZARARI 41 MİLYON TLMali tabloda, İSPARK'ın gelirlerini oluşturan net yurt içi satışları 334 milyon 488 bin 988 lira, faaliyet alacakları 2 milyon 795 bin lira, şüpheli ticari alacaklar 2 milyon 414 bin lira, faaliyet borçları 35 milyon 803 bin lira, dönem net zararı ise 41 milyon 351 bin 130 lira olarak açıklandı.Raporda, İSPARK'ta görev yapan yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcısı ve bir kısım personel ve bunların aileleri için özel sağlık sigortası yaptırılarak poliçe bedellerinin şirket bütçesinden karşılandığı belirtildi.Sayıştay raporunda ayrıca İSPARK'ın hesap ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde, usul ve esaslara aykırı olarak şirketin, doğrudan hizmet alımında bulunduğu tespit edildi.Raporda bu sebeple şirketin yüzde 18 KDV maliyetine katlandığı belirtilerek, "Sonrasında KDV hesaplamalarında, mezkur KDV, şirket tarafından tahsil edilen ve devlete ödenecek vergiden indirildiğinden, ödenecek KDV'nin de azalmasına neden olmaktadır" ifadeleri kullanıldı.