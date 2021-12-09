  • USD: 13,62 - 13,65
  • EURO: 15,38 - 15,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İSPARK'a 41 milyon zararda flaş detaylar!

İBB'nin otopark hizmeti veren firması İSPARK, Sayıştay'a verdiği mali tabloya göre, 2020'de 41 milyon 351 bin 130 lira zarar etti. İşte İSPARK'a ettirilen 41 milyonluk zararın ayrıntıları...

İSPARK'a 41 milyon zararda flaş detaylar!
Ekleme: 9.12.2021 - 09:28 Güncelleme: 9.12.2021 - 09:36 / Editör: Ozge Selin
İSPARK'a 41 milyon zararda flaş detaylar!
İspark, Sayıştay'a verdiği mali tabloya göre, 2020'de 41 milyon 351 bin 130 lira zarar etti. Sayıştay'ın 2020 yılına ait raporunda, İSPARK'ın mali tablosu ve denetim bulgularına yer verildi.

İSPARK'IN NET ZARARI 41 MİLYON TL

Mali tabloda, İSPARK'ın gelirlerini oluşturan net yurt içi satışları 334 milyon 488 bin 988 lira, faaliyet alacakları 2 milyon 795 bin lira, şüpheli ticari alacaklar 2 milyon 414 bin lira, faaliyet borçları 35 milyon 803 bin lira, dönem net zararı ise 41 milyon 351 bin 130 lira olarak açıklandı.

Raporda, İSPARK'ta görev yapan yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcısı ve bir kısım personel ve bunların aileleri için özel sağlık sigortası yaptırılarak poliçe bedellerinin şirket bütçesinden karşılandığı belirtildi.

Sayıştay raporunda ayrıca İSPARK'ın hesap ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde, usul ve esaslara aykırı olarak şirketin, doğrudan hizmet alımında bulunduğu tespit edildi.

Raporda bu sebeple şirketin yüzde 18 KDV maliyetine katlandığı belirtilerek, "Sonrasında KDV hesaplamalarında, mezkur KDV, şirket tarafından tahsil edilen ve devlete ödenecek vergiden indirildiğinden, ödenecek KDV'nin de azalmasına neden olmaktadır" ifadeleri kullanıldı.


CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu Meclis'teki ahlaksız el harekete ile ilgili konuştu: Ellerime değil sözlerime baksınlar
Bakanlık harekete geçti! İETT'deki vurguna ilişkin soruşturma açıldı
İSPARK'a 41 milyon zararda flaş detaylar!
Sincar’da PKK’ya SİHA darbesi! Sözde Sincar sorumlusu ‘Dijwar’ etkisiz hale getirildi
İBB’nin başı çektiği CHP’li belediyeler borç batağında!
Asgari ücrette kritik toplantı: AGİ'de vergi kaybına formül
MEB son dakika duyurdu! Flaş karar resmen değişti! 81 ile yazı gönderildi... Ana sınıfları için yeni uygulama başlıyor
Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Tahir Güven'i öldüren teröristi HDP'li vekil saklamış
Bakan Varank'tan CHP'ye heykelli yanıt
DSÖ'den kritik Omicron varyantı açıklaması!
Kılıçdaroğlu partisinin siyaset anlayışını özetledi: CHP bugüne kadar Şanlıurfalıları görmezden geldi
HDP'li vekile skandal sözleri tartışılmıştı! Ceza verildi...
CHP'li Cihangir İslam, HDP'li Baluken'i cezaevinde ziyaret etti
Kabine Toplantısı son erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Sezgin Tanrıkulu'na 'PKK'ya sor' tepkisi
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun paylaştığı fotoğraf tepki topladı: HDP'li Gergerlioğlu'na 'dost' dedi
CHP yalanlanan 'ASELSAN BAE'ye satılacak' iddiasında ısrarcı: Şu ana kadar bir yalanlama olmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçi ve vatandaşa müjde!
CHP'li vekilden şaşkına çeviren sözler! Yerli otomobile binip böyle poz vermişti
Biden'dan Putin'e gözdağı: Mesajı aldığına eminim
Araba almak isteyenler dikkat! MTV'de yeni oranlar belirlendi!

Araba almak isteyenler dikkat! MTV'de yeni oranlar belirlendi!

Üsküdar'da görülmemiş olay! Takla atan lüks araçtan çıktı, canlı yayın yaptı

Üsküdar'da görülmemiş olay! Takla atan lüks araçtan çıktı, canlı yayın yaptı

Kar yağışı kapımızda! Meteoroloji uyardı: Pus ve sise dikkat!

Kar yağışı kapımızda! Meteoroloji uyardı: Pus ve sise dikkat!

Omicron varyantı ile ilgili ilk laboratuvar sonuçları geldi! DSÖ'den flaş açıklama

Omicron varyantı ile ilgili ilk laboratuvar sonuçları geldi! DSÖ'den flaş açıklama

Instagram'dan gençlere ve çocuklara yönelik 'ara ver' uygulaması

Instagram'dan gençlere ve çocuklara yönelik 'ara ver' uygulaması

Apple ile Çin arasında 275 milyar dolarlık gizli anlaşma iddiası

Apple ile Çin arasında 275 milyar dolarlık gizli anlaşma iddiası