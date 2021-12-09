Floki Coin Nedir? Floki Coin Ne Kadar?

Son zamanlarda birçok kişi tarafından en mantıklı yatırım amacı olarak görülen kripto paralar gelişmeye devam ediyor. Bu sebeple milyonlarca kişinin yakından ilgilendiği sanal paralar hakkında birçok detay merak ediliyor. Elon Musk tarafından atılan tweetlerle tanınan ve popüler olan Floki Coin hakkında da birçok detay araştırılıyor. Özellikle Floki Coin’in Fenerbahçe’ye sponsor olduğunun öğrenilmesiyle ülkemizden birçok kişi de Floki Coin hakkındaki detayları merak etmeye başladı.vesorusu bu sebeple sık sık aratılanlar arasında er alıyor. Ayrıcave Floki Coin hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Sanal paralara oldukça ilgi duyan kişiler tarafından konuyla ilgili birçok detay araştırılıyor. Elon Musk tarafından atılan tweetler sonrası konuyla alakalı olarak en çok merak edilenlerden biri de Floki Coin oldu. Bu kapsamdavesoruları oldukça araştırılıyor. Floki Coin, Shib Inu tarafından oluşturulmuş sanal bir paradır. Yatırımcıları ödüllendirmek için yapılan bu coin mem parası olarak kabul edilmez.Floki Coin hakkında en çok araştırılanlardan biri de floki coin nereden alınır vesorularıdır. Floki Inu almak için iki yöntem bulunur. Kripto para borsalarından Floki Coin’i kolaylıkla satın alabilirsiniz. Ayrıca Pancakeswap ve Uniswap üzerinden de kolaylıkla almak mümkündür. Floki Inu alabilmek için iki seçenek bulunuyor. Bunlardan biri merkezi kripto borsalarından satın almak. Diğeri ise PancakeSwap ve UniSwap merkeziyetsiz kripto borsalar üzerinden satın almak olarak söylenebilir. PancakeSwap veya UniSwap üzerinden MetaMask ya da TrustWallet gibi bir cüzdan ile FLOKI satın alınabileceği gibi FLOKI listelemesi yapan kripto borsalar üzerinden de alınabiliyor. Floki Coin ne kadar sorusu da çoğu kişinin araştırdıkları arasınd ayer alıyor. Floki Coin ‘in güncel fiyatı ₺0.002045 liradır. Saatlik işlem hacmi ise ₺352,508,713 lira olarak belirlenmiştir.Fenerbahçe Spor Kulübüne de sponsor olarak birçok kişi tarafından ilgi odağı olan Floki Coin için Spor kulübü tarafından yapılan açıklama şu şekilde;"Futbol A Takımımız ile kripto endüstrisinde devrim yaratmayı amaçlayan ve dünyanın en büyük kripto para birimlerinden biri olma yolunda ilerleyen Floki arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.Floki bu anlaşma kapsamında Fenerbahçe Erkek Futbol Takımımızın 2021/2022 sezonu boyunca konç sponsoru oldu.Futbol A Takımımız bu anlaşma kapsamında 2021/2022 sezonu boyunca Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı karşılaşmalarda sahaya “Floki” logolu çoraplar ile çıkacak.Hızla büyüyen 350.000'den fazla kullanıcı tabanıyla dünyanın en büyük kripto para birimlerinden biri olma yolunda ilerleyen Floki’ ye ailemize hoş geldin diyor; anlaşmanın her iki taraf için de başarılı bir iş birliği olmasını diliyoruz."