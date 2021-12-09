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Dayağın üstüne bir de ceza yedi!

Konya’da bir yıl önce bir zincir market şubesinde çıkan öğle yemeği tartışmasında evli ve 2 çocuk annesi H.Ş.’yi (29) tekme-tokat döven sorumlu müdür yardımcısı Oğuzhan Daban (24) yargılandığı Asliye Ceza Mahkemesince bin 120 TL adli para cezasına çarptırıldı. Daban gibi adli para cezasına çarptırılan H,Ş., ‘dayak yediğimle kaldım’ dedi.

Ekleme: 9.12.2021 - 09:41 Güncelleme: 9.12.2021 - 09:47 / Editör: Ozge Selin
Dayağın üstüne bir de ceza yedi!Konya'da bir yıl önce bir zincir market şubesinde çıkan öğle yemeği tartışmasında evli ve 2 çocuk annesi H.Ş.'yi (29) tekme-tokat döven sorumlu müdür yardımcısı Oğuzhan Daban (24) yargılandığı Asliye Ceza Mahkemesince bin 120 TL adli para cezasına çarptırıldı. Daban gibi adli para cezasına çarptırılan H,Ş., dayak yediğimle kaldım dedi.

Geçtiğimiz yıl 11 Aralık tarihinde merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesinde bulunan bir zincir market şubesinde meydana gelen olayda, kasiyerlik yapan H.Ş., yaptırılacak öğle yemeğinin salçalı yapılması yönünde fikrini söylemesi üzerine marketin sorumlu müdür yardımcısı Oğuzhan Daban ile tartışmış, genç kadın müşterilerin gözü önünde tekme-tokat saldırılıp, darp edilmişti. H.Ş'nin darp raporu alıp şikayette bulunması üzerine gözaltına alınan Daban, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Olaydan hemen sonra ağlarken yanına gelen mağaza sorumlusu tarafından bir kağıt imzalatılan H.Ş. daha sonra işten çıkartılarak ikinci bir şok yaşamıştı. Oğuzhan Daban ile birlikte ona saldırdığı ileri sürülen H.Ş. hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından 'basit yaralama' suçundan dava açılmıştı.

DAYAĞIN BEDELİ BİN 120 TL PARA CEZASI

Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında mahkeme, Oğuzhan Daban ve H.Ş. hakkında bin 120 TL adli para cezası verilmesine hükmederek her ikisi içinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verdi.



YEDİĞİ DAYAKLA KALDI

Bu kararın kendisini üzdüğünü belirten H.Ş.'de, 'Hem dayak yedim hem işimden oldum bir de kendimi koruduğum için suçlu sayılıp, ceza aldım. Bir kadını dövmenin cezası sadece bin TL. Yediğim dayakla kaldım. Üzgünüm' dedi.
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