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CHP'li İBB'de kadrolar terör örgütlerine emanet!

Terörün siyasi ayağı HDP ile seçim ittifakına giden CHP'nin İstanbul'daki kadroları terör örgütü üyeleriyle doldurduğu ortaya çıktı. Meclis'te yaptığı konuşmada, İBB'ye 33 bin personelin alındığı belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "455 tanesinin PKK, KCK kaydı var. 82 DHKP-C kaydı var. 20'sinin MLKP kaydı var. 2'sinin TKP kaydı var." dedi.

CHP'li İBB'de kadrolar terör örgütlerine emanet!
Ekleme: 9.12.2021 - 15:20 Güncelleme: 9.12.2021 - 15:37 / Editör: Ozge Selin
CHP'li İBB'de kadrolar terör örgütlerine emanet!
Terörün siyasi ayağı HDP'nin seçim ittifakına giden CHP'nin İstanbul'daki kadroları terör örgütü üyeleriyle doldurduğu ortaya çıktı.

577 KİŞİNİN TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KAYDI OLDUĞU BELİRLENDİ
TBMM Genel Kurulunda, İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2022 yılı bütçeleri kabul edildi. Meclis'te yaptığı konuşmada, İBB'ye 33 bin personelin alındığı belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '14 bin bilgisi bize intikal ettirildi. 12 bin kişi incelendi. 577 kişinin terör örgütünden kaydı olduğu belirlendi.' dedi.

KAYITLARINA BAKIYORUZ
Bakan Soylu, bir soruyu yanıtlarken, şunları söyledi:

MAHKEMELERDE YARGILANIYORLAR
'Seçimden önce terör örgütü ile iltisaklı kişilerin belediye ile iltisaklı yerlere girebileceğini söylemiştim. Evet doğru söyledim. Şu anda onların önemli bölümü içeride, bir büyük bölümü de mahkemelerde yargılanıyor.

TERÖR ÖRGÜTLERİ CHP'Lİ İBB'DE
İstanbul'a yaklaşık 33 bin kişi alındı, 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı. 455 tanesinin PKK, KCK kaydı var. 82 DHKP-C kaydı var. 20'sinin MLKP kaydı var. 2'sinin TKP kaydı var. Diğerlerine kayıtlarına bakıyoruz.'



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CHP'li İBB'de kadrolar terör örgütlerine emanet!
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