ASELSAN Nedir? ASELSAN Satıldı Mı?

ASELSAN Satıldı Mı?

ASELSAN NEDİR?

ASELSAN'IN ÜRÜNLERİ NELERDİR?

Birleşik Arap Emirlikleri tarafından satın alındığının öne sürülmesinin ardından vatandaşlar konu hakkında detaylı araştırmalara başladı. Bu kapsamda en merak edilenler arasındavesoruları yer alıyor. Ayrıcavesorusu da oldukça merak ediliyor.ve ASELSAN hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.ASELSAN hakkında ortaya atılan satıldığı iddiası gündemde oldukça konuşuluyordu. Bu sebeple en çok merak edilenler arasındasorusu yer alıyor. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın ortaya attığı ASELSAN'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne satıldığının iddia edilmesinin ardından konuyla ilgili olarak açıklama geldi. ASELSAN'ın konu hakkındaki açıklaması şu şekilde;“Bazı basın yayın organlarında, ASELSAN'ımız ile ilgili kaynağı belli olmayan iddialar dile getirilmektedir. Halkımızın bağışları ile kurulmuş, çoğunluk hissesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının sahip olduğu Şirketimiz hakkındaki bu iddiaların hiçbir gerçeklik payı taşımadığını belirtmek isteriz. Halkımızın gurur kaynağı ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki haklarımız saklıdır.”Satıldığı iddialarının ortaya atılmasından sonra konu hakkında en çok araştırılanlardan biri devesorusudur. ASELSAN teknolojik ve elektronik cihazlar üretmektedir. ELektrik sanayii kuruluşu olarak da bilinir. ASELSAN 1975 senesinde Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından kurulması sebebiyle ‘Askeri Elektronik Sanayi' isminin kısaltılmasıyla ortaya çıkmıştır. Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Grup Başkanlığı, Savunma Sistem Teknolojileri Grup Başkanlığı, Mikroelektronik, Güdüm v Elektro-Optik Grup Başkanlığı, Radar Elektronik Harp İstihbarat Grup Başkanlığı olmak üzere dört alandan oluşur.ASELSAN hakkında ortaya atılan iddiaların ardından en çok merak edilenlerden biri desorusu olmuştur. İşte ASELSAN tarafından üretilen bazı ürünler;-Mühimmat Transfer Sistemi (MTS)-Taşınabilir Radyolink Haberleşme Sistemi-Taktik Ateş İdare Sistemi-Hava Platformları ve Kule Haberleşme Sistemi-Biyometrik Kimlik Doğrulama ve Geçiş Kontrol Sistemleri (BKDGKS)-GRC-5220 Taktik Geniş Bant ETHERNET Radyo Ailesi-PRC V/UHF Yazılım Tabanlı El Telsizleri-El Telsizi Yan Birimleri ve Aksesuarları-Havan Ateş İdare Sistemi-TASMUS Taktik Saha Muhabere Sistemi-AYAC Askeri Yönlendirme ve Anahtarlama Cihazı-Amfibi Gemi Projesi (LST)-IP Uzak Komuta Sistemi-Sahra Telefonu-İleri Gözetleyici-VRC-9661 Araç İçi Uzak Komuta Sistemi-Haberleşme Çözümlerinin Karşılaştırılması-Askeri G.SHDSL Modemler-Tekrarlayıcı Telsiz ve Mobil Tekrarlayıcı Telsiz Aksesuarları-ZAMBAK Başlık Takımı Birimleri-Mobil Almaç-Göndermeç ve Tekrarlayıcı Telsiz Ekipmanı - MATE-Mobil Hava Trafik Kontrol Kulesi-Entegre Deniz Haberleşme Sistemleri-SAPAN Programlanabilir Aktif/Reaktif Elektronik Karıştırma Sistemi-Araç Telsizi Yan Birimleri ve Aksesuarları-Sabit Merkez Telsizi Yan Birimleri ve Aksesuarları-ZARGANA - Denizaltılar için Torpido Karşı Tedbir Sistemi-MİLGEM Savaş Sistemi Tedariki Projesi-Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD)-TURKUAZ Sismik Araştırma Gemisi Bilimsel Görev Sistemi-Lojistik Destek Gemileri (LDG)