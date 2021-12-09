Arpacık Nasıl Geçer? Arpacık Evde Nasıl Tedavi Edilir?

Arpacık Nedir?



Arpacık Neden Çıkar?



Arpacık Belirtileri Nelerdir?



Arpacık Nasıl Geçer?



, göz kapaklarında görülen yaygın bir enfeksiyondur. Arpacık genellikle sık el-göz temasının göze bulaşan bakteriyel enfeksiyonlardan kaynaklanır. Makyajlı uyumak, dikkatsiz kontakt lens hijyeni ve kolesistitten kaynaklanır. Medikal tedaviye ek olarak sıcak kompres de arpacık tedavisinde kullanılan yöntemlerden biridir. Şalazyon, kistlerin ve arpanın sertleşmesinin sonucudur. Arpa kendi kendine gitmeyecek ve tedavi edilmeyecektir. Peki? Sizler içini sıraladık.Arpacık, göz kapağının kenarına yakın yumuşak kırmızı bir yumruya neden olan bir göz kapağı enfeksiyonudur. Enfeksiyon, tıkanmış yağ bezleri veya bakterilerden kaynaklanır ve kirpiklerin köklerinde (dış arpacık) veya göz kapaklarındaki bezlerden birinde oluşabilir. Normalde arpacık bir seferde yalnızca bir gözde görünür, ancak özellikle ilk arpacığı tedavi etmediyseniz her iki gözde de görünecektir. Arpacık genellikle bir defaya mahsustur ve arpacığı bir kez tedavi ettiğinizde tekrarlamaz, ancak bazen tekrarlayabilir. Düşündüğünüz arpacık, iyileşmiş ve artık bulaşıcı olmayan bir iç arpacık olan göz kapağı kisti de olabilir.Arpacık, göz kapaklarının yağ bezlerinin enfeksiyonundan kaynaklanır. Bu enfeksiyonların çoğuna genellikle Staphylococcus bakterileri neden olur. Sebasöz bez iltihabının birçok nedeni vardır. Birincisi, bakteriyel bir enfeksiyon sık el-göz teması yoluyla gözlere yayıldığında ortaya çıkar. Ancak makyajla uyumak, temiz kontakt lens kullanmamak gibi göz hijyeni kurallarına uyulmaması da sebeplerden biridir. Ayrıca kolesistit adı verilen kirpik köklerinde yağ birikmesi veya kepek oluşturan arpacıklar da sık görülen nedenlerdir.Arpacık hastalığının en önemli belirtisi göz kapaklarının şişmesidir. Papüller gibi bir enfeksiyondan kaynaklanan irin, genellikle arpacık üzerinde bej veya sarımsı lekeler oluşturur. Ancak kızarıklık, ağrı, sarı akıntı, ışığa duyarlılık, gözlerde hisler, karıncalanma, yırtılma ve göz kapaklarının kenarlarında kabuklanmalar oluşabilir.Göz kapağının kenarına yakın çoğu kırmızı yumru zararsız olmasına ve sıklıkla arpacık olmamasına karşın, bunlar genellikle bir veya iki hafta içinde kendi başına iyileşebilir; ancak arpacık rahatsızlık yaratabilir. Neyse ki, arpacıktan çabucak kurtulmanıza veya en azından arpacığın neden olduğu şişlik ve rahatsızlığı azaltmanıza yardımcı olabilecek, evde uygulayabileceğiniz birkaç yöntemimiz mevcuttur.Arpacık çıkarsa yapmanız gereken ilk şey, göz kapaklarınızı temizlemektir. Bir makyaj pamuğu, el bezi veya makyaj temizleme pedine sürdüğünüz seyreltilmiş göz yakmayan bebe şampuanı kullanabilirsiniz. Ardından göz kapaklarınızı ılık suyla durulayın ve hafifçe kurulayın. Ayrıca, göz kapaklarınızı temizlemek için hafif bir tuzlu solüsyon da kullanabilirsiniz.Arpacığa dokunmadan önce ve sonra ellerinizi yıkayın ve havlularınızı veya temizlik için kullandığınız bezleri başkalarıyla paylaşmayın.Önceden nemlendirilmiş göz kapağı temizleme pedleri de bir başka seçenektir. Bunları pek çok eczanede reçetesiz ürünler olarak bulabilirsiniz.Arpacık çıktığında, bunu kapamanın iyileşme sürecini geciktirebilmesi nedeniyle göz makyajı yapmayı bırakmak akıllıca olacaktır. Ayrıca, kirlenmiş olabilecek eski makyaj malzemelerini atın.Arpacık iyileşinceye kadar kontakt lens yerine gözlük takın.Günde üç veya dört defa 10 ila 15 dakika boyunca ılık kompres uygulayarak arpacığın iyileşmesini hızlandırabilirsiniz..Bazı insanlar arpacığı tedavi etmek için çay poşetleri kullanılırlar, ancak temiz ılık (sıcak değil) suya batırılmış basit bir el bezi de iş görecektir. Ardından bezi damlamayacak kadar sıkın ve bunu kapalı göz kapağınızın üzerine koyun. Bir çay poşeti kullanmak isterseniz, ılık (sıcak değil) hale gelinceye kadar soğumasını bekleyin ve bunu yaklaşık 5 ila 10 dakika boyunca göz kapağınızın üzerinde tutun. Birden fazla arpacığınız varsa, her bir göz için farklı bir çay poşeti kullanın.Arpacığı patlatmanın amacı, arpacığı sivilce patlatır gibi çabucak boşaltmaya çalışmaktır. Ancak ne yaparsanız yapın, kaygılanmayın ve arpacığı patlatmaya çalışmayın! Ilık kompresin sıcaklığı genellikle onun açılıp boşaltmasına ve göz kapağında travmaya veya sıkarak enfeksiyonun muhtemel olarak yayılmasına neden olmadan kendi kendine iyileşmesine izin verecektir.Arpacığın iyileşmesine yardımcı olmak için reçetesiz antibiyotik kremler kullanabilmekle birlike, gözde kullanılmak için özellikle üretilmiş olan kremleri kullandığınızdan emin olun ve topikal steroidlerden kaçının. Ayrıca, antibiyotik göz damlalarının arpacıktan kurtulmanıza yardımcı olduğu pek de bilinmemektedir. Arpacık antibiyotik gerektirecek kadar kötüyse, muhtemelen doktora görünmeniz en iyisidir.Temiz ellerle nazikçe masaj yapın veya kullandığınız sıcak kompres ve sıcak el bezi bazen arpacığın ağrısının azaltılmasına yardımcı olabilir. Masaj arpacığın boşalmasına yardımcı da olabilir. Nazik masajı sürdürün ve herhangi bir ağrı hissederseniz bırakın.