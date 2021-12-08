Sigaraya zam geldi mi? Sigaraya ne kadar zam geldi? Tiryakilerin arama motorlarında aradığı sorunun cevabı belli oldu. Philip Morris grubu, sigaralarına 2 lira zam yaptı. Bu zammın ardından Philip Morris grubunda en ucuz sigara 17,5 TL oldu. Peki sigaralara ne kadar zam geldi? İşte detaylar...

Kafelere oturduğunda araba anahtarıyla birlikte masaya koyarak hava atma aracı olarak kullanılan pahalı marka sigaralara yine zam geldi. Tiryakiler bu habere üzülecek bırakmakisteyenler için de güzel bir bahane olacak.Philip Morris grubu, 8 Aralık itibariyle geçerli olmak üzere fiyat artışına gittiğini açıkladı.Şirket, paket başı 2 liralık zam uyguladı.Güncel fiyat tarifesine göre en ucuz sigara 17.50 TL'den, en pahalı sigara da 25 TL'den satışa çıkarıldı.Zam gelen sigaraların yeni fiyatları:PHILIP GRUBUMarl RO: 25.00 TLMarl ED: 19.00 TLMarl To: 20.00 TLMarl: 21.00 TLParl: 21.50 TLParl MID: 20.50 TLMur: 19.00 TLMur Bl: 18.00 TLLk: 18.00 TLChst: 17.50 TLLM: 17.50 TL(Sigara markalarının isimleri yasak dolayısıyla kısaltma olarak yazılmıştır)