Sigaraya zam geldi!
Sigaraya zam geldi mi? Sigaraya ne kadar zam geldi? Tiryakilerin arama motorlarında aradığı sorunun cevabı belli oldu. Philip Morris grubu, sigaralarına 2 lira zam yaptı. Bu zammın ardından Philip Morris grubunda en ucuz sigara 17,5 TL oldu. Peki sigaralara ne kadar zam geldi? İşte detaylar...
Kafelere oturduğunda araba anahtarıyla birlikte masaya koyarak hava atma aracı olarak kullanılan pahalı marka sigaralara yine zam geldi. Tiryakiler bu habere üzülecek bırakmak
isteyenler için de güzel bir bahane olacak.
Philip Morris grubu, 8 Aralık itibariyle geçerli olmak üzere fiyat artışına gittiğini açıkladı.
PAKET BAŞINA 2 LİRA ZAM
Şirket, paket başı 2 liralık zam uyguladı.
EN UCUZ SİGARA 17,5 LİRA OLDU
Güncel fiyat tarifesine göre en ucuz sigara 17.50 TL'den, en pahalı sigara da 25 TL'den satışa çıkarıldı.
Zam gelen sigaraların yeni fiyatları:
PHILIP GRUBU
Marl RO: 25.00 TL
Marl ED: 19.00 TL
Marl To: 20.00 TL
Marl: 21.00 TL
Parl: 21.50 TL
Parl MID: 20.50 TL
Mur: 19.00 TL
Mur Bl: 18.00 TL
Lk: 18.00 TL
Chst: 17.50 TL
LM: 17.50 TL
(Sigara markalarının isimleri yasak dolayısıyla kısaltma olarak yazılmıştır)