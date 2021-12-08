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Sezgin Tanrıkulu'na 'PKK'ya sor' tepkisi

Doğu'ya neden yatırım yapılmadığını sorgulayan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na, AK Parti sıralarından 'PKK'ya sorun' tepkisi geldi. Tanrıkulu, PKK tepkisini "terbiyesizlik" olarak yorumladı.

Sezgin Tanrıkulu'na 'PKK'ya sor' tepkisi
Ekleme: 8.12.2021 - 18:45 Güncelleme: 8.12.2021 - 18:55 / Editör: Ozge Selin
Sezgin Tanrıkulu'na 'PKK'ya sor' tepkisi
Bütçe görüşmelerinde CHP grubundan İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı ile ilgili kuruluşların bütçelerine ilişkin söz aldı.

GAP'ın belirtilen sürede bitirilmemesine yönelik eleştiride bulunan Sezgin Tanrıkulu, Meclis'in tepkisiyle karşılaştı.

"PKK'YA SORUN"

Tanrıkulu'nun Doğu'ya neden yatırım yapılmadığını sorgulamaya başlaması üzerine AK Parti sıralarından Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, "PKK'ya sorun." diye tepki gösterdi.

ÇOK SİNİRLENDİ

Doğu ve Güneydoğu'da süren terörle mücadele çalışmalarına dikkat çekerek projelerin yavaşlamasına vurgu yapan Eronat'ın tutanaklara da yansıyan sözleri, Tanrıkulu'nun sinirlenmesine neden oldu.

"SİZİ TERBİYEYE DAVET EDİYORUM"

"PKK'ya sorun neden bitmedi." ifadelerini yineleyen Eronat'a karşı Sezgin Tanrıkulu, "Ya, arkadaşlar, gerçekten...Gerçekten böyle olmaz ya. Sizi terbiyeye davet ediyorum ben, terbiyeye gerçekten, hakikaten terbiyeye davet ediyorum. Böyle bir şey yok, gerçekten böyle bir şey yok, hayret bir şey ya..." dedi.
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Sezgin Tanrıkulu'na 'PKK'ya sor' tepkisi
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