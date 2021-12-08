Olaf Scholz Kimdir?



Almanya'da seçimlerin sonuçlanmasıyla 'Olaf Scholz kimdir?' soruları araştırılmaya başladı. Almanya Başbakanı Merkel'in 16 yıllık görev süresi sona eriyor. Hristiyan Demokratlardan Merkel, bugün sorumluluklarını Sosyal Demokratlardan Olaf Scholz'a devredecek. Peki? İştehakkındaki tüm bilgiler...Olaf Scholz (Olaf Scholz, 14 Haziran 1958 -) bir Alman devlet adamıydı. 14 Mart 2018 tarihinden itibaren Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 2011-2018 yılları arasında Hamburg belediye başkanı olarak görev yaptı. 16 yıldır Almanya Şansölyesi olarak görev yapan Angela Merkel'in görevi resmen sona erdi. Merkel, bugün sorumluluklarını Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Olaf Scholz'a devredecek. Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin Şansölye adayı Olaf Scholz, konuşmasına duygu katmadığı ve sıkıcı açıklamalar yaptığı için 'Scholzomat' lakabıyla anıldı. Takma adı 'Scholz' ve 'Automat' kelimelerinin birleşimidir. Scholz, 2019 cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetti ve Sosyal Demokrat Parti'de üst düzey bir pozisyon aldı.2018'den beri Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olan Olaf Scholz, Alman ekonomi tarihindeki en büyük finansal skandallardan biri olan Wirecard nedeniyle oldukça eleştirildi. Şirketin bilançosundaki 1,9 milyar euroyu aşkın paranın kaybolduğu ortaya çıktı. Scholz'un bakanlığına rapor veren Federal Mali Denetleme Kurumu bu kayıptan haber sizdi. Scholz, seçimlere bir hafta kala da Federal Meclis Maliye Komisyonu'nda bakanlığıyla ilgili yürütülen soruşturmaya dair soruları yanıtladı ve kara parayla mücadele çalışmalarını savundu.Almanya'da pandemi nedeniyle sıkıntı yaşayan şirketlere, kredi ve mali desteği yıl sonuna kadar uzatmayı vaat etti. Fransa ile birlikte Scholz, AB'nin 750 milyar euroluk pandemi kurtarma fonunun da baş mimarıydı. Aynı zamanda Covid'le mücadeledeki rolü, ona övgü ve puan kazandırdı.Anketlerde en sevilen sosyal demokrat siyasetçi çıktığı için 2020'de başbakan adayı gösterildi.Sosyal Demokrat Parti'nin şansölye adayı, anketlere göre Merkel'in ardından ülkede en çok güvenilen ikinci siyasetçi.Scholz'un, Başbakan Merkel'in tutumunu ve tavrını kopyaladığı yorumları yapılıyor. Bir Alman gazetesine Merkel gibi parmaklarının uçlarını birleştirerek poz vermesi bu algıyı güçlendirdi.Almanya'da asgari saat ücretini 12 euroya çıkarma sözü veren Scholz, sosyal adalet söylemleriyle dikkati çekiyor. İşçi haklarının güçlendirilmesi ve iklim korumada etkili önlemler alınmasını hedefliyor.