İsmail Demir duyurdu: TCG A-574 hizmete girdi! Hayırlı olsun

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin gücüne güç katacak bir gelişmeyi daha duyurdu.Demir, Lojistik Destek Gemisi projesinin ilk gemisi TCG A-574'ün Deniz Kuvvetleri Komutanlığında hizmete girdiğini açıkladı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demir, '' Muharip gemilerimizin lojistik ihtiyaçları için başlatılan Lojistik Destek Gemisi Projemizin ilk gemisi TCG Yzb. Durmuş Güngör (A-574), STM Savunma ana yükleniciliğinde Ada Tersanesinde yapımı tamamlanıp Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın hizmetine girdi. Hayırlı Olsun!'' ifadelerini kullandı.