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Hindistan'da askeri helikopter düştü!

Hindistan'da Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın da aralarında bulunduğu bir askeri helikopter düştü. Araçta 14 kişi olduğu belirtildi. Arama kurtarma operasyonlarına başlandı.

Ekleme: 8.12.2021 - 11:25 Güncelleme: 8.12.2021 - 12:52 / Editör: Ozge Selin
Hindistan'da askeri helikopter düştü!
Hindistan'da Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın da aralarında bulunduğu bir askeri helikopter düştü. Ülkenin yerel bir basın kaynağından alınan bilgilere göre, Savunma Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat, kurmayları ve bazı aile üyeleri, Tamil Nadu'da Coimbatore ile Sulur arasında düşen Mi serisi helikopterdeydi.

ARAÇTA 14 KİŞİ VARDI

Araçta 9 kişinin olduğu belirtilirken, kaynaklar, yakındaki üslerden arama kurtarma operasyonu başlatıldığını söyledi. Hindistan Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 'Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın içinde bulunduğu Mi-17V5 tipi helikopter, Tamil Nadu'daki Coonoor bölgesinde düştü.' ifadelerine yer verildi.

4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yetkililerden alınan ilk bilgilere göre 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralıalr ise Nilgiris'teki Wellington karargahına götürüldü. Kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Rawat'ın sağlık durumu henüz bilinmiyor.



ÜLKENİN İLK SAVUNMA GENELKURMAY BAŞKANI

Rawat, ülkenin 1 Ocak 2020'de atanan ilk Savunma Genelkurmay Başkanı.Yıllardır, Savunma Bakanlığı'nın yaptığı yeniden yapılandırmalarda önemli görevlerde yer alıyor.

İşte olay yerinden ilk görüntüler:






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