Cemal Aydın Kimdir?



Cemal Aydın Neden Vefat Etti?



Ankaragücü Kulübü'nün eski başkanlarındankalp krizi geçirmişti. Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Cemal Aydın'dan Türk futbolunu yasa boğacak haber geldi. Cemal Aydın tüm çabalara rağmen kurtulamadı ve vefat etti. Haberi alan sevenleri ise derin bir üzüntü yaşadı. PekiHepimizin bildiği gibi, Jemal Aiden 1948'de doğdu. 73 yaşındaki Cemal Aydın, 1996-2008 yılları arasında MKE Ankaragücü'nün Onursal Başkanı olarak görev yaptı. Kulüpler Birliği Başkanlığı da yaptı. Kulübün tüzüğüne göre Aiden, 10 yıldan fazla bir süredir Ankara Guku'da başkanlık yaptığı için onursal başkan unvanına layık görüldü. 9 Aralık 2008'de Ankara Guku Cumhurbaşkanı olarak istifa etti.13 Ocak 2013'te Ankaragücü futbol kulübünde kongre toplandı ve ana sözleşmeden 'fahri başkan Ankaragücü Kulübü başkanına 10 yıldan fazla süre verir' ibaresi kaldırıldı. Sonuç olarak, Cemal Aydın'ın Onursal Başkanlığı görevi düştü.Ankaragücü eski başkanı Cemal Aydın, kalp krizi geçirmiş ve Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Cemal Aydın tüm çabalara rağmen hayata tutunmadı. Ölüm nedeni ise kalp krizi olarak açıklandı.