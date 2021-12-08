BİM 10 Aralık Cuma Kataloğu Yayınlandı! Bu hafta BİM'de Neler Var? BİM 10 Aralık Cuma Kataloğunda Neler Var?

yayınlandı. Bu haftanda birçok ürün uygun fiyatla raflarda yerini alacak. Bu Cuma BİM marketlerine kışlık ürünler, dekorasyon ürünleri ve çocuklara uygun pek çok geliyor.nda yer alan ürünler vatandaşın cebini güldürüyor.nda yer alan tüm ürünler Cuma günü BİM marketlerin raflarında yer alacak. Peki? İşteBİM 10 Aralık Cuma 2021 kataloğunda çocuklar için pek çok oyuncak ve dekoratif ürün bulunuyor.Şarjlı Damacana Pompası 39,90 TLChef's Garnit Efektli Karnıyarık Tenceresi 32 cm 79,90 TLChef's Garnit Efektli Sosluk 14 cm 22,90 TLBenante Küçük Şekilli Fincan 100 ml 29,90 TLBenante Büyük Şekilli Kupa 250 ml 39,90 TLCam Supla 33 cm 14,90 TLTuzluk Biberlik 5,90 TLGlass in love Borosilikat Yağlık 500 ml 29,90 TLGlass in love Çiçekli Bitki Çayı ve Kahve Demliği 350 ml 59,90 TLLAV Meşrubat Bardağı 3'lü 14,90 TLPaşabahçe Desenli Cam Saklama Kabı 4,90 TLServis ve Sunum Kasesi 16 cm 17,90 TLPoşet Yapıştırıcısı 29,90 TLSaplı Paslanmaz Süzgeç 17,50 TLJabra 75T Elite Kulaklık 779 TLKitaplıklı Çalışma Masası 229 TLOfis Sandalyesi 279 TLAyarlanabilir Telefon ve Tablet Tutucu Stand 14,90 TLRGB Işıklı Telefon Standı 99,90 TLMini Wireless Klavye 49,90 TLCasio Mx12b Masa Üstü Hesap Makinesi 49,90 TLürünleri bu hafta raflarda yerini alacak. Pek çok ürüne uygun fiyatlarla bu Cuma BİM marketlerden ulaşabilirsiniz.