BİM 10 Aralık Cuma Kataloğu Yayınlandı! Bu hafta BİM'de Neler Var? BİM 10 Aralık Cuma Kataloğunda Neler Var?
BİM 10 Aralık Cuma Kataloğu, resmi BİM sitesinde yayınlandı. Bunun üzerine indirim takip eden vatandaşlar BİM 10 Aralık Cuma kataloğundaki indirimli ürünleri araştırmaya başladı. Peki Bu hafta BİM'de Neler Var? BİM 10 Aralık Cuma Kataloğunda Neler Var? İşte 10 Aralık Cuma BİM Kataloğu...
BİM 10 Aralık 2021 Cuma Kataloğu yayınlandı. Bu hafta BİM 10 Aralık Cuma kataloğunda birçok ürün uygun fiyatla raflarda yerini alacak. Bu Cuma BİM marketlerine kışlık ürünler, dekorasyon ürünleri ve çocuklara uygun pek çok geliyor. BİM 10 Aralık 2021 Cuma Kataloğunda yer alan ürünler vatandaşın cebini güldürüyor. BİM 10 Aralık 2021 Cuma Kataloğunda yer alan tüm ürünler Cuma günü BİM marketlerin raflarında yer alacak. Peki Bu hafta BİM'de Neler Var? BİM 10 Aralık Cuma Kataloğunda Neler Var? İşte BİM 10 Aralık 2021 Cuma Kataloğu…
BİM 10 Aralık Cuma 2021 kataloğunda çocuklar için pek çok oyuncak ve dekoratif ürün bulunuyor.
Şarjlı Damacana Pompası 39,90 TL
Chef's Garnit Efektli Karnıyarık Tenceresi 32 cm 79,90 TL
Chef's Garnit Efektli Sosluk 14 cm 22,90 TL
Benante Küçük Şekilli Fincan 100 ml 29,90 TL
Benante Büyük Şekilli Kupa 250 ml 39,90 TL
Cam Supla 33 cm 14,90 TL
Tuzluk Biberlik 5,90 TL
Glass in love Borosilikat Yağlık 500 ml 29,90 TL
Glass in love Çiçekli Bitki Çayı ve Kahve Demliği 350 ml 59,90 TL
LAV Meşrubat Bardağı 3'lü 14,90 TL
Paşabahçe Desenli Cam Saklama Kabı 4,90 TL
Servis ve Sunum Kasesi 16 cm 17,90 TL
Poşet Yapıştırıcısı 29,90 TL
Saplı Paslanmaz Süzgeç 17,50 TL
Jabra 75T Elite Kulaklık 779 TL
Kitaplıklı Çalışma Masası 229 TL
Ofis Sandalyesi 279 TL
Ayarlanabilir Telefon ve Tablet Tutucu Stand 14,90 TL
RGB Işıklı Telefon Standı 99,90 TL
Mini Wireless Klavye 49,90 TL
Casio Mx12b Masa Üstü Hesap Makinesi 49,90 TL
BİM 10 Aralık Cuma Kataloğu ürünleri bu hafta raflarda yerini alacak. Pek çok ürüne uygun fiyatlarla bu Cuma BİM marketlerden ulaşabilirsiniz.