  • USD: 13,62 - 13,65
  • EURO: 15,38 - 15,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Biden'dan Putin'e gözdağı: Mesajı aldığına eminim

ABD Başkanı Joe Biden, Putin ile dün gerçekleştirdiği görüşmeye yönelik yaptığı açıklamada, "Kibarcaydı, ama çok net bir şekilde belirttim. Eğer gerçekten Ukrayna'yı işgal ederse bunun ciddi sonuçları olacak. Mesajı aldığına eminim" dedi.

Biden'dan Putin'e gözdağı: Mesajı aldığına eminim
Ekleme: 8.12.2021 - 23:10 Güncelleme: 8.12.2021 - 23:18 / Editör: Ozge Selin
Biden'dan Putin'e gözdağı: Mesajı aldığına eminim
ABD Başkanı Joe Biden, Missouri eyaletine yapacağı ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Biden, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'nın doğusundaki gerilimi ele aldığı görüşmeye değindi.

Biden, Putin'i Moskova'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda ciddi bir ekonomik sıkıntıyla karşı karşıya kalacağı konusunda uyardığını belirtti. Biden, dünkü görüşmede Putin'e karşı 'çok açık sözlü' olduğunu söylerken, Putin'i Ukrayna'yı işgal etmesi halinde ağır bir bedel ödeyeceği konusunda uyardığını dile getirdi.

Biden, 'Saçma sözler yoktu. Kibarcaydı, ama çok net bir şekilde belirttim. Eğer gerçekten Ukrayna'yı işgal ederse bunun ciddi sonuçları olacak. Hiç görmediğiniz gibi ekonomik sonuçlar. Mesajı aldığına eminim' dedi.

'UKRAYNA ASKER GÖNDERİLMESİ MASADA DEĞİL'

Biden, gazetecilerin Rusya'yı durdurmak için Ukrayna'ya ABD askerlerinin gönderilip gönderilmeyeceği yönündeki soruya, 'Bu masada değil' şeklinde yanıt verdi.

Ukrayna'nın NATO üyesi olmaması nedeniyle 5. madde kapsamında saldırı durumunda Ukrayna'ya asker gönderme zorunlulukları olmadığını vurgulayan Biden, 'ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgali konusunda tek taraflı güç kullanacağı fikri şu anda gündemde değil' ifadelerini kullandı.

Biden, 'Cuma gününe kadar en az 4 büyük NATO müttefikimizle Rusya'nın geleceğini tartışmak için daha yüksek düzeyde toplantılar yaptığımızı size duyurabileceğimizi umuyoruz. Rusya'nın NATO ile ilgili endişesi ve Ukrayna'nın doğusundaki tansiyonun düşürülmesiyle ilgili olarak herhangi bir uzlaşma sağlayıp sağlayamayacağımız konusunda büyük endişe var” dedi.
Biden'dan Putin'e gözdağı: Mesajı aldığına eminim
DSÖ'den kritik Omicron varyantı açıklaması!
Kılıçdaroğlu partisinin siyaset anlayışını özetledi: CHP bugüne kadar Şanlıurfalıları görmezden geldi
HDP'li vekile skandal sözleri tartışılmıştı! Ceza verildi...
İngiltere'den Rusya'ya Ukrayna uyarısı: Stratejik hata olur
İngiltere'yi karıştıran görüntü! Başbakan Johnson özür diledi!
CHP'li Cihangir İslam, HDP'li Baluken'i cezaevinde ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçi ve vatandaşa müjde!
Sağlık Bakanlığı Kovid-19 vaka vefat ve aşılama tablosu
Kabine Toplantısı son erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Sezgin Tanrıkulu'na 'PKK'ya sor' tepkisi
İsmail Demir duyurdu: TCG A-574 hizmete girdi! Hayırlı olsun
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun paylaştığı fotoğraf tepki topladı: HDP'li Gergerlioğlu'na 'dost' dedi
CHP yalanlanan 'ASELSAN BAE'ye satılacak' iddiasında ısrarcı: Şu ana kadar bir yalanlama olmadı
CHP'li vekilden şaşkına çeviren sözler! Yerli otomobile binip böyle poz vermişti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 40. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
Millet İttifakı'nın adayını 'Coni'ler belirleyecek! Akşener ABD ile ve İmamoğlu İngilizlerle masada!
CHP'li İmamoğlu'nun İBB'sinde bu da oldu: İETT otobüsü garajda kaza yaptı
Nurettin Canikli'den İBB'ye ihale eleştirisi: Bin 624 ihalenin 804 tanesini belediyenin şirketleri almış
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den 'ASELSAN' açıklaması
ABD Konsolosluğundan Adanalı Deniz'e tebrik mesajı yayınladı

ABD Konsolosluğundan Adanalı Deniz'e tebrik mesajı yayınladı

Baklavacı magandaların davası sil baştan!

Baklavacı magandaların davası sil baştan!

Kripto parada kritik gün! ABD Kongresi'nde kaderi belirlenecek

Kripto parada kritik gün! ABD Kongresi'nde kaderi belirlenecek

Omicron varyantı ile ilgili ilk laboratuvar sonuçları geldi! DSÖ'den flaş açıklama

Omicron varyantı ile ilgili ilk laboratuvar sonuçları geldi! DSÖ'den flaş açıklama

Instagram'dan gençlere ve çocuklara yönelik 'ara ver' uygulaması

Instagram'dan gençlere ve çocuklara yönelik 'ara ver' uygulaması

Apple ile Çin arasında 275 milyar dolarlık gizli anlaşma iddiası

Apple ile Çin arasında 275 milyar dolarlık gizli anlaşma iddiası