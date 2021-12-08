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Aydın'da polisin şiddet görüntülerine soruşturma başladı

Polis ile bekçinin, kendilerinden kaçan şahsı yakalaması sonrası tartakladığı anlar için Aydın Valiliği açıklama yaptı.

Aydın'da polisin şiddet görüntülerine soruşturma başladı
Ekleme: 8.12.2021 - 09:55 Güncelleme: 8.12.2021 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
Aydın'da polisin şiddet görüntülerine soruşturma başladı
Aydın’ın Efeler ilçesinde geçtiğimiz günlerde, dur ihtarına uymayarak motosikleti ile kaçmaya çalışan şahsı yakalayan bekçi ile polisin uyguladığı şiddet, kamuoyunun gündemini oluşturdu.

Olayda motosikletliyi takip eden polis ekibi, yaklaşık 100 metre sonra şahsı durdurdu.

Alkollü ve kasksız olduğu için durmadığı anlaşılan şahsı, polis ve bekçi yakasından tutup, duvara sıkıştırdı.

Bir mahalleli tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde şahsı tokatlayan ve "seni öldürürüm” diye bağıran polisin tavrı, tepkilere neden oldu.

Polis ise öfkesini yenemeyip, motosiklet sürücüsünü tokatlamaya ve bağırmaya başladı.

SORUŞTURMA AÇILDI
Olaya tepkilere büyürken; Aydın Valiliği konu ile ilgili harekete geçti.

Polis ve bekçi hakkında idari soruşturma açıldığı belirtilen bir açıklama yayınlayan Valilik, şu ifadelere yer verdi;

"UYGUNSUZ DAVRANIŞLAR..."
"06.12.2021 günü saat 22.30 sıralarında Orta Mahalle civarında uyuşturucu ile mücadele kapsamında çok sayıda ekibin katılımıyla yapılan kapama planı uygulaması esnasında bir şahsın motosikletiyle beraber uygulama noktasında durmayarak kaçtığı görülmüş, kovalama neticesi şahıs Zafer Mahallesi 143 Sokak üzerinde ekiplerimizce yakalanmıştır.

Şahsın 0,89 promil alkollü olduğu anlaşılmış, konu ile ilgili olarak trafik açısından gerekli idari işlem uygulanmıştır.

Bazı sosyal medya hesapları ve basında olayın bir kısmı ile ilgili ortaya çıkan görüntülerde güvenlik personelinin vatandaşımıza yönelik uygunsuz davranışlarının görülmesi üzerine konuya müdahil olan bir Komiser Yardımcısı ile bir Çarşı ve Mahalle Bekçisi hakkında idari soruşturma başlatılmıştır.

"NAZİK DAVRANILMALI..."
Güvenlik personeline; Emniyet Teşkilatının gerektirdiği şekilde Hukuk Devleti ilkelerine bağlı olarak kanun ve ilgili mevzuat ile verilen yetkileri, halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını etkin, hızlı ve verimli bir şekilde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için kullanarak, vatandaş nezdinde teşkilatımızın saygınlığını ve güvenini sarsacak her türlü eylem ve davranışlardan uzak durulması, görevin her türlü ifasında muhataplara karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket edilmesi hususunda gerekli uyarı tekrar yapılmıştır."
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