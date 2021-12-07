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WhatsApp durumuna hapis talebi!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı kullanan bir kişi hakkında durum özelliğindeki paylaşımı nedeniyle iddianame düzenlendi.

Ekleme: 7.12.2021 - 12:22 Güncelleme: 7.12.2021 - 12:27 / Editör: Ozge Selin
WhatsApp durumuna hapis talebi!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, WhatsApp 'durum' paylaşımı, sosyal medya hesabı paylaşımı olarak nitelendirildi. Şüpheli Önay A. hakkında yürütülen soruşturma sonucu düzenlenen iddianamede 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istendi.

WhatsApp uygulamasındaki 'durum' paylaşımının, 'sosyal medya hesabı' olarak sayıldığı iddianamede, 'Şüphelinin, WhatsApp platformu üzerinden durum ya da hikaye olarak tanımlanan bölüm üzerinden yaptığı ve şüphelinin kişi listesinde bulunan herkes tarafından görülebilen paylaşımlarda bulunduğu tespit edilmiştir. Tahkikat neticesinde şüphelinin, sosyal medya hesabından silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini överek, meşru göstererek paylaşımlarda bulunduğu, bu haliyle üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmıştır' denildi.

Kaymakam adaylığından çıkarılmış

Şüpheli Önay A.'nın göç uzman yardımcısı olarak görev yaptığı sırada kaymakamlık sınavını kazanarak kaymakam adayı olduğu, ancak o dönem (2018) 'devlet büyüklerine ve Mustafa Kemal'e hakaret içeren paylaşımlar yaptığı' iddiasıyla, 'devlet memurluğuna yakışmayan paylaşımlarda bulunduğu' ifade edilerek, kaymakam adaylığının sonlandırıldığı kaydedildi.
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