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Beyaz Gazete
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Putin-Biden görüşmesi sona erdi!

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna gerilimini ele alacağı görüşme sona erdi.

Ekleme: 7.12.2021 - 19:11 Güncelleme: 7.12.2021 - 20:55 / Editör: Ozge Selin
Putin-Biden görüşmesi sona erdi!
ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna konusunu ele aldığı görüşme sona erdi.

Son haftalarda Ukrayna sınırında yaşanan gerilim, geçen hafta yapılan NATO Dışişleri Bakanları ile AGİT Dışişleri Bakanları toplantılarının da ana gündem maddesiydi.

Hem ABD hem Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki işgalini sürdürmesi halinde daha fazla ekonomik yaptırım uygulanabileceği mesajını veriyordu. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve Putin arasında 2 saat 1 dakika süren görüşme bitti.

Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz detaylı bilgi paylaşılmadı.

Söz konusu görüşmenin ana konusunu Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tavrı ve Rusya'nın sınıra asker yığması oluştururken, Biden'ın Putin'e "diplomasi" çağrısı yapması bekleniyordu.

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Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden'ın bugün görüşmenin yansımalarına ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi yapması bekleniyor.

Biden, dün de söz konusu liderler ile görüşmüş ve "yakın temasta kalma" taahhüdü vermişti.
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