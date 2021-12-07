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DEVA Partisi'nde istifa şoku!

DEVA Partisi Aydın İl Başkanı Hakan Çağlar Erürker, DEVA Partisi üyeliği ve Aydın İl Başkanlığından istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Erürker, partisinden temel değerler ve siyaseten ayrıştığını ifade etti.

DEVA Partisi'nde istifa şoku!
Ekleme: 7.12.2021 - 15:30 Güncelleme: 7.12.2021 - 15:30 / Editör: Ozge Selin
DEVA Partisi'nde istifa şoku!
DEVA Partisi Aydın İl Başkanı Hakan Çağlar Erürker, görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erürker, "Son güncel gelişmeler dahilinde temel değerlerde parti ile tutum ve siyaseten ayrışmamın derinleşmesi nedenleriyle DEVA Partisi üyeliği ve Aydın İl Başkanlığından istifa etmiş bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.

Erürker, süreçte yanında olan partisindeki arkadaşlarına ve hemşehrilerine teşekkür etti.

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