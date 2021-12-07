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Bitrota'nın sahiplerinden K.A yakalandı!

Merkezi Kayseri'de olan Bitrota'nın sahiplerinden K.A Antalya'da gözaltına alındı. Şüpheli İstanbul'a siber şubeye getirilecek.

Bitrota'nın sahiplerinden K.A yakalandı!
Ekleme: 7.12.2021 - 11:02 Güncelleme: 7.12.2021 - 11:14 / Editör: Ozge Selin
Bitrota'nın sahiplerinden K.A yakalandı!
Merkezi Kayseri'de olan Bitrota'nın sahiplerinden K.A Antalya'da gözaltına alındı. Şüpheli İstanbul'a siber şubeye getirilecek.:

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri bir dijital para borsasının sahibi olduğu düşünülen ve binlerce kişiyi mağdur ettiği öne sürülen bir kişi Antalya'da gözaltına alındı ve bugün itibarıyla İstanbul'a getirilecek. 2 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyordu. Kripto Para borsasıyla ilgili özellikle Hatay ve Kayseri'de olmak üzere birçok şikayetçisi bulunuyordu. Bu soruşturmaya ilişkin İstanbul'da 3 kişiyi biliyoruz şu ana kadar ama Kayseri ve Hatay'da birçok kişi bu kripto para borsasıyla ilgili emniyet ve adli makamlara şikayette bulunmuştu. Ekipler de çalışma başlatmıştı ve aranan iki şüpheliden biri Antalya'da yakalandı.

3 YIL ÖNCE ŞİRKETİ KURMUŞLARDI

Kayseri'de yaşayan Kenan Altun ve Avusturya vatandaşı Hasan Özkan, 3 yıl önce Endless Yazılım Teknoloji A.Ş. adında şirket kurdu. Şirket geçen yıl aralık ayında ‘Bitrota' adındaki kripto para borsasını devreye soktu. Çok sayıda vatandaş, kripto para borsasına yatırım yaptı. Yatırım yapan kişilere aylık yüzde 30 kazanç vaat edildi. Nisan ayında düzenlenen ve binlerce kişinin yatırım yapmasını sağlayan kampanya döneminde ise yüzde 45 kazanç vaat edildi. Sisteme yeni yatırımcı kazandıranlara da yüzde 25 gelir garantisi verildi. Kısa sürede yatırımcısı çoğalan sisteme binlerce kişi para yatırdı.

OCAK AYINDAN SONRA SİSTEM ÇÖKTÜ

Yatırım sonrası işlerini büyüten şirket, genel merkezini geçen ocak ayında Kayseri'den İstanbul'a taşıdı. Yeni gelenlerin parası ile ilk girenlerin parasının ödenmesine dayalı çalıştığı anlaşılan sistem, birkaç ay içinde çöktü. Bunun üzerine paralarını alamayan yatırımcılar Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Kenan Altun ve Hasan Özkan hakkında suç duyurusunda bulundu.
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