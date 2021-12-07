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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan, Yurda döndü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da gerçekleştirdiği temaslarını tamamlayarak özel uçak "TRK" ile saat 21.50'de yurda döndü. Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer karşıladı

Ekleme: 7.12.2021 - 23:19 Güncelleme: 7.12.2021 - 23:21 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan, Yurda döndü!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'daki temaslarının ardından özel uçak 'TRK' ile saat 21.50'de yurda döndü.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Ankara'ya geldi.
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