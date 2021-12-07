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Antalya'da Okullar Tatil Mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'da hava durumu ile ilgili son uyarıda bulundu. Şiddetli rüzgar ve fırtına uyarılarıyla birlikte Antalya'da okulların tatil olup olmadığı sorusu ortaya çıktı. Peki Antalya'da Okullar Tatil Mi?

Ekleme: 7.12.2021 - 11:03 Güncelleme: 7.12.2021 - 11:46 / Editör: Ozge Selin
Antalya'da Okullar Tatil Mi?
Antalya'da okullar tatil mi sorusu hava durumu nedeniyle oldukça araştırılıyor. Antalya Valisi'nden yapılan açıklamada, 8 Aralık Çarşamba gecesinden sonra kuvvetli rüzgar ve fırtına etkisini kaybedecek. Peki Antalya'da okullar tatil edilecek mi?

Antalya'da Okullar Tatil Mi?


Antalya Valiliği okulların tatil olması hakkında bir açıklama yapmadı. Fırtınanın başlayacağı ve sona ermesinin beklendiği tarih açıklandı. Konuyla ilgili son gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Antalya'da Hava Durumu Nasıl?


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre: ülkenin bir kısmı bulutlu, Marmara, Ege Denizi, Akdeniz (Kahramanmaraş dışı), İç Anadolu (Sivas dışı) ve Karadeniz'in batısı (Sinop dışı) ) Marmara'nın batısında yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar; Ege kıyıları, batı Akdeniz, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale bölgeleri ile Konya'nın güneybatısında, Muğla, Antalya, İzmir ve Aydın kıyı bölgeleri yakınlarında, Balıkesir'in batı kıyısı, güney Hisparta ve doğuda Burdur'un bazı kesimlerindedir. . Bu yerin çok güçlü ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarlı; Güney Ege Denizi'nin güneyinden, Akdeniz'den, İç Anadolu'nun güney ve doğusundan, Karadeniz'in iç kesimlerinden ve Doğu Anadolu'nun batısından eseceği tahmin ediliyor.

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