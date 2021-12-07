Antalya'da Okullar Tatil Mi?



Antalya'da Hava Durumu Nasıl?



sorusu hava durumu nedeniyle oldukça araştırılıyor. Antalya Valisi'nden yapılan açıklamada, 8 Aralık Çarşamba gecesinden sonra kuvvetli rüzgar ve fırtına etkisini kaybedecek. PekiAntalya Valiliği okulların tatil olması hakkında bir açıklama yapmadı. Fırtınanın başlayacağı ve sona ermesinin beklendiği tarih açıklandı. Konuyla ilgili son gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre: ülkenin bir kısmı bulutlu, Marmara, Ege Denizi, Akdeniz (Kahramanmaraş dışı), İç Anadolu (Sivas dışı) ve Karadeniz'in batısı (Sinop dışı) ) Marmara'nın batısında yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar; Ege kıyıları, batı Akdeniz, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale bölgeleri ile Konya'nın güneybatısında, Muğla, Antalya, İzmir ve Aydın kıyı bölgeleri yakınlarında, Balıkesir'in batı kıyısı, güney Hisparta ve doğuda Burdur'un bazı kesimlerindedir. . Bu yerin çok güçlü ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarlı; Güney Ege Denizi'nin güneyinden, Akdeniz'den, İç Anadolu'nun güney ve doğusundan, Karadeniz'in iç kesimlerinden ve Doğu Anadolu'nun batısından eseceği tahmin ediliyor.