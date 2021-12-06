Emel Yıldırım Kimdir?

Emel Yıldırım Neden Öldü?

CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Emel Yıldırım'ın vefat ettiği haberi sosyal medya üzerinden duyuruldu. Birçok kişi tarafından üzüntüyle karşılanan durumun ardından çoğu kişivesorusuna cevap aramaya başladı. Emel Yıldırım CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapması sebebiyle tanınıyordu. Aynı zamanda gazeteci olarak da görev yapmış olan Emel Yıldırım'ın ölüm haberinin gelmesinin ardından birçok dostu yasa boğuldu.vesoruları hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için haberimizi detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.Emel Yıldırım gazeteci ve CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı. CHP'de iletişim, Tanıtım, Basın ve Halka İlişkiler Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Sosyal medya üzerinden ölüm haberinin duyurulmasının ardından birçok seveni yasa boğuldu. Sevenleri tarafından taziye mesajlarının yayınlanmasının ardından çoğu kişivesorularına cevap armaya başladı.Emel Yıldırım'ın vefat ettiği haberinin sosyal medya üzerinden duyurulmasının ardından çoğu kişi büyük şaşkınlık ve üzüntü yaşadı. Bu sebeple en çok aratılan sorulardan biri desorusu oldu. Emel Yıldırım'ın evinde kalp krizi geçirmesi sonucunda hayatını kaybettiği belirtildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış olan Emel Yıldırım için sevenleri birçok taziye mesajı yayınladı. Çoğu kişinin büyük şaşkınlığa uğramasına ve yasa boğulmasına neden olan acı durum için Emel Yıldırım'ın dostları tarafından yayınlanan taziye mesajları şu şekilde;“Önceki dönem Genel Başkan Yardımcımız, sevgili ablam Emel Yıldırım'ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Yıldırım'a Allah'tan rahmet, ailesine ve partimize başsağlığı diliyorum.”“CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı, meslektaşım Gazeteci Emel Yıldırım'ı geçirdiği kalp krizi sonucu kaybettik. Allah rahmet eylesin, Mekanı cennet olsun...”“İnanılır gibi değil arayayım diye düşündüğünüz dosttan acı haber.Onceki dönem genel başkan yardımcısı, gazeteci, dost, arkadaş Emel Yıldırım'ı kalp krizi sonucu kaybetmişiz.Sevenlerinin başı sağolsun. Anılarımızda tüm sıcaklığıyla yaşayacak elbette.”“Önceki dönem Genel Başkan Yardımcımız Emel Yıldırım'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır dilerim. Partimizin başı sağ olsun!”“Önceki dönem Genel Başkan Yardımcımız Emel Yıldırım'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır dilerim. Örgütümüzün başı sağ olsun!”“Önceki dönem Genel Başkan yardımcımız Sn. Emel Yıldırım'ın geçirdiği kalp krizi sonrası vefat ettiği haberini aldık. Allah mekanını cennet etsin. Kalanlara, ailesine ve tüm parti örgütlerimize başsağlığı diliyorum.”Güzel bir insanı sevgili Emel Yıldırım'ı erken bir ölümle kaybettik. Ruhun şad olsun.“CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Gazeteci Emel Yıldırım'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum.”