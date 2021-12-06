Emel Yıldırım Kimdir? Emel Yıldırım Neden Öldü?
CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı ve gazeteci olan Emel Yıldırım'ın vefat ettiği haberinin duyurulmasıyla çoğu kişi Emel Yıldırım hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Emel yıldırım kimdir? Emel Yıldırım neden öldü? Emel yıldırım öldü mü? İşte merak edilenler...
CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Emel Yıldırım'ın vefat ettiği haberi sosyal medya üzerinden duyuruldu. Birçok kişi tarafından üzüntüyle karşılanan durumun ardından çoğu kişi Emel Yıldırım kimdir ve Emel Yıldırım neden öldü sorusuna cevap aramaya başladı. Emel Yıldırım CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapması sebebiyle tanınıyordu. Aynı zamanda gazeteci olarak da görev yapmış olan Emel Yıldırım'ın ölüm haberinin gelmesinin ardından birçok dostu yasa boğuldu. Emel Yıldırım neden öldü ve Emel Yıldırım kimdir soruları hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için haberimizi detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.
Emel Yıldırım Kimdir?
Emel Yıldırım gazeteci ve CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı. CHP'de iletişim, Tanıtım, Basın ve Halka İlişkiler Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Sosyal medya üzerinden ölüm haberinin duyurulmasının ardından birçok seveni yasa boğuldu. Sevenleri tarafından taziye mesajlarının yayınlanmasının ardından çoğu kişi Emel Yıldırım kimdir ve Emel Yıldırım neden öldü sorularına cevap armaya başladı.
Emel Yıldırım Neden Öldü?
Emel Yıldırım'ın vefat ettiği haberinin sosyal medya üzerinden duyurulmasının ardından çoğu kişi büyük şaşkınlık ve üzüntü yaşadı. Bu sebeple en çok aratılan sorulardan biri de Emel Yıldırım neden öldü sorusu oldu. Emel Yıldırım'ın evinde kalp krizi geçirmesi sonucunda hayatını kaybettiği belirtildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış olan Emel Yıldırım için sevenleri birçok taziye mesajı yayınladı. Çoğu kişinin büyük şaşkınlığa uğramasına ve yasa boğulmasına neden olan acı durum için Emel Yıldırım'ın dostları tarafından yayınlanan taziye mesajları şu şekilde;
Özgür Özel
“Önceki dönem Genel Başkan Yardımcımız, sevgili ablam Emel Yıldırım'ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Yıldırım'a Allah'tan rahmet, ailesine ve partimize başsağlığı diliyorum.”
Ali Öztunç
“CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı, meslektaşım Gazeteci Emel Yıldırım'ı geçirdiği kalp krizi sonucu kaybettik. Allah rahmet eylesin, Mekanı cennet olsun...”
Gökmen Ercan
“İnanılır gibi değil arayayım diye düşündüğünüz dosttan acı haber.Onceki dönem genel başkan yardımcısı, gazeteci, dost, arkadaş Emel Yıldırım'ı kalp krizi sonucu kaybetmişiz.Sevenlerinin başı sağolsun. Anılarımızda tüm sıcaklığıyla yaşayacak elbette.”
Dr. Metin İlhan
“Önceki dönem Genel Başkan Yardımcımız Emel Yıldırım'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır dilerim. Partimizin başı sağ olsun!”
Burhanettin Bulut
“Önceki dönem Genel Başkan Yardımcımız Emel Yıldırım'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır dilerim. Örgütümüzün başı sağ olsun!”
Eren Erdem
“Önceki dönem Genel Başkan yardımcımız Sn. Emel Yıldırım'ın geçirdiği kalp krizi sonrası vefat ettiği haberini aldık. Allah mekanını cennet etsin. Kalanlara, ailesine ve tüm parti örgütlerimize başsağlığı diliyorum.”
Elif Doğan TÜRKMEN
Güzel bir insanı sevgili Emel Yıldırım'ı erken bir ölümle kaybettik. Ruhun şad olsun.
Turgay Erdem
“CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Gazeteci Emel Yıldırım'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum.”