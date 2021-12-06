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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar turu bugün başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'nın 7'ncisine katılacak. Toplantıda iki ülke arasında yeni anlaşmalara da imza atılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar turu bugün başlıyor
Ekleme: 6.12.2021 - 08:36 Güncelleme: 6.12.2021 - 08:43 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar turu bugün başlıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 yıllık aranın ardından resmi ziyaret için bugün Katar'a gidecek.

Ziyaret kapsamında ikili ilişkiler gözden geçirilecek, bölgesel gelişmeler değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılanacak.

TÜRKİYE-KATAR İLŞKİLERİ, BÖLGESEL MESELELER...
İki lider tören sonrasında baş başa görüşme yapılacak. Türkiye-Katar ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak. Afganistan, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

YENİ ANLAŞMALARA İMZA ATILACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyaretinde mevcut iş birliğinin artırılması noktasında adımlar da atılacak.

Bu kapsamda Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'nın 7'ncisi gerçekleştirilecek.

İki ülke arasında ilki 2015 yılında yapılan komite toplantıların sonucunda; ticaretten enerjiye, savunmadan sanayiye kadar birçok alanda 62 anlaşma imzalandı.

Erdoğan ve Al Sani'nin başkanlık edeceği 7'nci toplantıda da çeşitli anlaşmalar imza altına alınacak.


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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar turu bugün başlıyor
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