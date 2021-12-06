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Borsa, günü 1.925 puanın üzerinde

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,89 kazançla 1.927,39 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

Ekleme: 6.12.2021 - 19:33 Güncelleme: 6.12.2021 - 19:34 / Editör: Ozge Selin
Borsa, günü 1.925 puanın üzerinde
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,99 puan artarken, toplam işlem hacmi 31,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,13 ve holding endeksi yüzde 0,91 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5.11 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,64 ile inşaat oldu.

BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.928,14 puana, kapanış rekorunu da 1.927,39 puana taşıdı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının yarattığı belirsizliklerin küresel risk algısı üzerinde etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Yarın yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme, Çin'de dış ticaret verileri, Almanya'da sanayi üretimi ve ZEW endeksleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 seviyesinin direnç, 1.870 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
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