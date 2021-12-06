Akılalmaz kaza! Otobanda çarpıştılar

Almanya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Fransa'dan Hollanda'ya uçan bir uçak ile seyir halindeki bir tır ile otobanda çarpıştı. Pilot kazayı hafif yararlarla atlatırken şans eseri tır şoförüne hiçbir şey olmadı.

Almanya'nın Schwarzbachtalbrücke isimli otobanında ilginç bir olay yaşandı. Ülkenin Fransa sınırında yer olan bölgede otobana acil iniş yapmak zorunda kalan bir uçakla otobanda seyir halindeki bir tır çarpıştı.PİLOT HAFİF YARALANDIFransa'dan Hollanda'ya doğru uçağın pilotu hafif yaralandı, tır şoförü ise hiçbir yara almadan kazayı atlattı. Kazanın ardından olay yerine ekipler sevk edildi.OTOBAN ULAŞIMA KAPANDIKaza nedeniyle otoban ulaşıma kapandı, ekipler bölgeyi temizlemek için yoğun bir çaba sarfetti. Otoban olaydan saatler sonra trafiğe açılabildi. Kazanın maliyetinin ise 60 bin euro (930 bin lira) olduğu açıklandı.