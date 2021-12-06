Akçakoca'da binlerce kişiye hamsi dağıtılacak

- Akçakoca Hamsi Festivaline tüm vatandaşlar davetlidir- Festivalde ızgara hamsi ikramı yapılacakAkçakoca Belediyesi tarafından 12 Aralık'ta düzenlenecek etkinliğe çevre il ve ilçelerden de yoğun katılım gösterilmesi bekleniyor. 12 Aralık Pazar günü saat 14.00'da protokol konuşmaları ile birlikte açılışı yapılacak olan hamsi festivalinde, saat 15.00'ten itibaren ızgara hamsi ikramı yapılacak. Tulum ve kemençe eşliğinde folklor gösterilerinin renk katacağı festivalin devamında yerel sanatçılar Ekin Uzunlar ve Böcek'in de sahne alacağı konser, eğlenceli anlar yaşatacak.