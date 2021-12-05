Ulaşımda demir devrim! Türkiye demir ağlarla örüldü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yayımladığı "Ulaşan ve Erişen Türkiye 2021" kitabında, devam eden Yüksek Hızlı Tren projeleriyle ilgili tüm bilgiler yer alıyor.Buna göre Ankara-Sivas YHT Hattı'nın altyapı çalışmalarında yüzde 95, Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nda yüzde 47 fiziki ilerleme sağlandı.Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı altyapı çalışmalarının yüzde 82'si tamamlanırken Konya-Karaman-Ulukışla Hızlı Tren Hattı'nın Konya-Karaman kesiminde son testler yapılıyor.Halkalı- Kapıkule Projesi'nin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy- Kapıkule kesiminin yapımında yüzde 48'lik kısım tamamlandı.Son 19 yılda demiryollarına toplam 220,7 milyar lira yatırım yapıldı. YHT işletmeciliğiyle tanışan Türkiye'de, 1213 kilometre YHT hattı inşa edildi.Demiryolu ağı yüzde 17 artışla 12 bin 803 kilometreye ulaştı. Demiryolunda verimliliği ve güvenliği artırmak üzere sinyalli hatlar yüzde 172, elektrikli hatlar ise yüzde 180 artırıldı.Proje tamamlandığında Ankara-Sivas hattında demiryoluyla seyahat süresi 12 saatten 2 saate düşecek. 14 saatlik ulaşım süresini 3.5 saate indirecek Ankara-İzmir Hızlı Tren ahattında yıllık 13.5 milyon yolcu taşınacak.Halkalı-Kapıkule (Edirne) hattında da seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya düşecek.