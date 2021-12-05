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E-Ticaret’e sıkı takip

Ticaret Bakanlığı E-Ticaret şirketlerini sıkı markaja aldı. Bakanlık ekipleri ‘Dev, müthiş, şahane, efsane’ gibi ifadelerle indirim yapıldığı iddia edilen ürünler üzerinde fiyat araştırması yapacak

E-Ticaret’e sıkı takip
Ekleme: 5.12.2021 - 11:09 Güncelleme: 5.12.2021 - 11:15 / Editör: Ozge Selin
E-Ticaret’e sıkı takip
Yılın son günlerinin yaklaşması ile birlikte e-ticaret şirketleri stoklarını eritmek adına indirim yarışına girerken, Ticaret Bakanlığı da e-ticaretteki gerçek ve sahte indirimleri birbirinden ayırt etmek için harekete geçti. Bunun için bakanlık müfettişlerinden özel bir ekip kurulurken, ekipler 'dev, müthiş, şahane, efsane' gibi ifadelerle indirim yapıldığı iddia edilen ürünler üzerinde fiyat araştırması yapacak. Ürünün son bir aydaki fiyatını değerlendirmeye alacak olan ekipler, önce bindir sonra indir gibi indirim oyunları ile karşılaştığında resen inceleme başlatarak, e-ticaret şirketine ceza kesecek.

ÖNCE BİNDİR, SONRA İNDİR
Ticaret Bakanlığı, her yılın son dönemlerinde e-ticaret devlerinin başlattığı indirim kampanyalarını bu yıl özel bir ekiple takip edecek. Daha önce Türkiye'nin dört bir yanında müfettişleri aracılığıyla fahiş fiyat ve sahte indirim denetimleri yapan bakanlık, bu kez denetimleri sanal ortama taşıyacak.

Bütün indirim kampanyaları ve e-ticaret şirketlerini yakın markaja alacak olan bakanlık ekipleri satıcı firmanın fiyat oyunu yaparak etiketi yükseltip, ardından yüksek oranlı indirim yapmasına müsaade etmeyecek. Bu aldatmanın önüne geçebilmek için müfettişler indirim oranı belirlenirken, ürünün son 30 gün içindeki en düşük fiyatını esas alarak, duyurulan indirim oranı ile eski fiyatlar arasındaki oranı ortaya koyacak. Bazı e-ticaret şirketlerinin de bahane uydurarak siparişi iptal ettiği ardından da fahiş fiyatla sattığı da tespit edildi.

KURUL DA DENETLEYECEK
Aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalar vasıtasıyla tüketicinin ekonomik çıkarlarının zarar görmemesi, can ve mal güvenliğinin tehlikeye girmemesi için tüm önlemleri alan bakanlık, bu kapsamda bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu'nu da bu süreçte etkin şekilde kullanacak.

Reklam Kurulu, kendisine yapılan indirim şikâyetlerini inceleyerek, yaptığı denetimler sonucunda şirketlere reklam yasağı ve idari para cezası uygulayacak.

SAHTE İNDİRİMLERE İDARİ YAPTIRIM UYGULANACAK
Çalışmanın detayları ile ilgili geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bilgi veren Ticaret Bakanı Mehmet Muş, konuyla ilgili, 'Son zamanlarda vatandaşlarımızın yoğunlukla maruz kaldığı indirimli satış reklamları da Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir.

Elektronik ticaret siteleri başta olmak üzere indirimli satış kampanyası düzenleyen firmalar hakkında resen incelemeler yapılmakta ve gerçekçi olmayan indirimlere gerekli idari yaptırımlar uygulanmaktadır' ifadelerini kullandı.


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