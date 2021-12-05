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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz gazisinin darbe sorusuna net mesaj: Bedelini ağır öderler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Siirt'teki "Demokrasi Konuşmaları" etkinliğinde 15 Temmuz gazisi Halit Şener'in "Belki kısa vadede darbeler gündeminizde olmayabilir. Tekrarlanmaması için toplumumuza tavsiyeleriniz nedir?" sorusunu yanıtladı. Erdoğan, "Bundan sonraki süreçte biz birçok şeye hazırız. Bedelini ağır öderler." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası ve TÜİK'ten randevu istemesine ilişkin de sert sözler kullandı.

Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz gazisinin darbe sorusuna net mesaj: Bedelini ağır öderler
Ekleme: 5.12.2021 - 23:16 Güncelleme: 5.12.2021 - 23:23 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz gazisinin darbe sorusuna net mesaj: Bedelini ağır öderler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, eşi Emine Erdoğan ile dün Siirt ziyareti sırasında katıldığı 'Demokrasi Konuşmaları' etkinliği programının görüntüleri paylaşıldı. Erdoğan, buradaki konuşmasının ardından sözü programa katılan vatandaşlara verdi.

15 TEMMUZ GAZİSİNDEN 'DARBE SORUSU'

Konya'dan gelen 15 Temmuz gazisi Halit Şener de 'Belki kısa vadede darbeler gündeminizde olmayabilir. Tekrarlanmaması için toplumumuza tavsiyeleriniz nedir?' sorusu üzerine

Başkan Erdoğan şu yanıtı verdi:

'BEDELİNİ AĞIR ÖDERLER'

'Her şeyden önce tabii Allah bizlere bir daha bu tür 15 Temmuz'ları falan aşatmasın. Çünkü 251 şehidimiz, 2 bini aşkın gazimiz var. Bütün bunların içerisinde Ankara, İstanbul başta olmak üzere buralarda bu şehitleri, bu gazileri verdik. Bu işin banisi, bu işin bir numaralı sorumlusu kimdir dendiği zaman FETÖ terör örgütü. Onun özellikle attığı adımlarla bunlar oldu. Hele ben Ankara'daki özel kuvvetlerde, oradaki o kahraman polislerimizin şehadetlerini onları daunutamıyorum. Çünkü onlar çok çok farklı. Özel kuvvet olarak yetişmiş bu
insanları bile havadan bombardımanla şehit ettiler. Bu vicdanla şunla bunla bunun tanımı mümkün değil. Aynı şekilde İstanbul'da şehitler köprüsü üzerinde olan hadiseler. Her an her şeye buna rağmen hazır olmamız lazım. Ama bundan sonraki süreç 15 Temmuz gibi olmaz. Bundan sonraki süreçte biz birçok şeye hazırız. Bedelini ağır öderler.'

'BÜTÜN MESELE BİRBİRİMİZİ ANLAMAK'

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) randevu istemesine ilişkin, şu değerlendirmeleri yaptı:

'Bay Kemal Merkez Bankasına randevu istiyor. Merkez Bankası da buna randevu veriyor. Bağımsız ya, bağımsızlığının gereği olarak randevu veriyor. Gidiyorsun ne sorarsan cevabını alıyorsun. Şimdi tabi TÜİK ile ilgili de kalkıyor gelmek istiyor. Tabi İstatistik Kurumu Başkanımız bunlara randevu vermiyor. Randevu vermeyince bu küplere biniyor. Bu devletin kurumlarının sana veya avanene hesap verme sorumluluğu yoktur. Onlar hesabı sadece sorumlusu olduğu birinci derecede Cumhurbaşkanı, bunun dışında da ilgili bakanlara verirler. Ben istediğim zaman bu birimlerden bilgileri alırım. İlgili bakan arkadaşlarımız bilgileri alırlar ama hiçbir zaman kalkıp da sana hesap verme mecburiyetleri yok. Eğer bilgi almak istiyorsan yazılı olarak gönderirsin onlar da sana yazılı olarak cevabı verirler.

'ARTIK ESKİ TÜRKİYE YOK'

Bununla şunu anlatmak istiyorum. Artık eski Türkiye yok. Şimdi yeni Türkiye ve geleceğin Türkiye'si var. Yeni Türkiye ile geleceğin Türkiye'si artık farklı dokunuyor. Çünkü 2023'e biz Allah'ın izniyle farklı gireceğiz. Farklı girerken de 2015'te yaşadıklarımızı daha önce yaşadıklarımızı da yaşamak istemiyoruz.'
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Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz gazisinin darbe sorusuna net mesaj: Bedelini ağır öderler
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