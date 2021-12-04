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Meliye Nine'den Mehmetçik'e destek

Pazar ilçesinde yaşayan ve KOAH hastası olan 80 yaşındaki Meliye Akömür, terapi olarak örmeye başladığı çorapları, Mehmetçik'e göndererek, yardım etmek istiyor.

Ekleme: 4.12.2021 - 01:19 Güncelleme: 4.12.2021 - 01:20 / Editör: Ozge Selin
Meliye Nine'den Mehmetçik'e destek
Ülkenin birçok yerinde terör örgütlerine nefes aldırmayan Mehmetçik'e vatandaşlardan aralıksız maddi ve manevi destekler devam ediyor. Rize'de yatağa bağlı yaşayan KOAH hastası 80 yaşındaki Meliye Akömür de bunlardan biri.

TÜRK ASKERİNE ÇORAP ÖRÜYOR

Akömür, Mehmetçik'e desteklerde bulunmak için yatağından çorap örerek gönderiyor.

Pazar ilçesinin Derebaşı köyünde yaşayan Meliye nine, Mehmetçik'e ulaştırılmak üzere 40 çift çorap ördü.

'BUNLARI ASKERLERİMİZE GÖNDERECEĞİZ'

Evde kayınvalidesinin bakımını üstlenen Sevim Akömür, 'Kayınvalidem çok keyif alıyor. Terapi olarak başlayan çalışmada şimdi askerlerimize hediye etmek için çorap örüyor. Bunları askerlerimize teslim edeceğiz' dedi.

'ALLAH, ASKERLERİMİZE GÜÇ VERSİN'

Meliye Akömür ise hasta yatağında boş durmak istemediğini anlattı:

'Askerlerimize Allah güç versin, biz de burada rahat yatalım. Biz onların sayesinde burada yaşıyoruz. Allah sağlık sıhhat versin. Allah kaza vermeden çocuklarına kavuştursun. Elimden geldiği kadar çorap örmeye çalıştım. Hayırlı uğurlu olsun.'
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