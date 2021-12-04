Makatından tanksavar mermisi çıktı

Birleşik Krallık‘ta daha evvel benzerine rastlanmayan bir olay yaşandı.İngiltere'nin Gloucester bölgesindeki Gloucestershire Kraliyet Hastanesi, çarşamba polisle irtibata geçerek bir hastanın makatında mermi bulunduğunu söyledi.Polis bunun üzerine hastaneye bir patlayıcı imha ekibi gönderdi. Doktorlar, ameliyatla mermiyi hastanın rektumundan başarıyla çıkardı.Patlayıcı imha ekibinin incelemelerinde merminin II. Dünya Savaşı'nda kullanılan 57 milimetrelik tanksavar mermilerinden olduğu tespit edildi.Hastaneden yapılan açıklamada, kimliği paylaşılmayan hastanın askeri teçhizatlara meraklı olduğu ve bu merminin de şahsi koleksiyonunda bulunduğu bildirildi.Hastanın doktorlara 'Mermiyi yere koyduğunu, daha sonra ayağının kaydığını ve merminin üstüne düştüğünü, merminin de rektumuna girdiğini' söylediği ifade edildi.Öte yandan oluşabilecek herhangi bir tehlikeye karşı hastanede ziyaretçilerin ve hastaların güvenliğinin sağlanması için gerekli protokoller uygulandı.