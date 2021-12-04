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Güldal Akşit için TBMM'de tören!

AK Parti'nin kurucularından ve eski bakanlardan Güldal Akşit dün koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Akşit, bugün Ankara'da toprağa verilecek.

Ekleme: 4.12.2021 - 14:04 Güncelleme: 4.12.2021 - 14:04 / Editör: Ozge Selin
Güldal Akşit için TBMM'de tören!
Eski bakan ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Güldal Akşit, Ankara'da bir süredir koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önündeki törene, Akşit'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, eski Meclis Başkanları ve eski bakanlar ile eski ve yeni milletvekilleri katıldı.

Törende Akşit'in biyografisi okundu. Saygı duruşunun ardından Akşit için dua edildi. Törenin sonrasında Akşit'in yakınları taziyeleri kabul etti.

Akşit'in cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

GÜLDAL AKŞİT KİMDİR?

1960 yılında Malatya'da doğan Akşit, Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalışma hayatına başlayan Akşit, 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.

22. ve 23. Dönem İstanbul Milletvekili olan Akşit, 58. hükümette Turizm Bakanı, 59. hükümette önce Turizm Bakanı, sonra Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

Akşit, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekilliğinin yanı sıra 12 Haziran 2011 tarihine kadar kurucu başkan olarak TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü.

AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevini 2006'dan itibaren yürüten Güldal Akşit, 8 Temmuz 2011- 14 Ekim 2014 tarihleri arasında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevinde bulundu.
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