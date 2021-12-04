Boğaz'da korkutan kaza! 2 yaralı...

Yolcu motorunun ön kısmında hasar oluşurken içeride can pazarı yaşandı. 50 yaşlarındaki kadın yolcu M.U. ile 35 yaşlarındaki Ç.B. yaralandı. M.U.'nun başında yaralandığı, kaburgasında da kırık oluştuğu öğrenildi.İki yaralı Beykoz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Gemi, Boğaz'ın çıkışında Türkeli mevkiinde demirlerken, yolcu motoru Anadolu Kavağı İskelesine çekildi. Polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.Kaza anında dehşeti yaşayan yolculardan Gökhan Albayrak, "Oturuyorduk. Benim arkam dönüktü. Bir anda çarptı.. İçeridekiler tepetaklak oldu. Bir kadın yere düştü. Ben de düştüm. Çarpışmadan sonra düdükler öttü. Önden hasar aldık. Kaptan son anda gördüğünü söyledi. Batacağız diye çok korktum.