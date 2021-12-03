Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'a fırtına uyarısı yapmasının ardından uçuşun iptal edilip edilmediği sorusu gündeme geldi. Son verilere göre Türkiye'nin güneydoğusu Cuma günü İstanbul ve Marmara'ya dönecek. Fırtına bu haftanın başlarında büyük şehri felç etti ve feribot ve feribot seferleri de dahil olmak üzere ulaşımı olumsuz etkiledi. THY'den yapılan açıklamada, 3 Kasım'daki uçuşun durumuna ilişkin bilgi verildi. Peki Uçak seferleri iptal mi oldu? Uçuşlar iptal mi?

Uçak Seferleri İptal Mi?



Uçuşlar İptal Mi?



haberlerinin yayınlanmasından sonra iç hat uçuşlarının durumu öne çıkan konulardan biriydi. İstanbul'da son günlerde hayatı olumsuz etkileyen fırtınaların ardından Meteoroloji yeni bir lodos rüzgar uyarısı yaptı. Açıklamanın ardından vatandaş dikkatini uçuş durumuna çevirse de THY'nin açıklamasında, bugünkü seferden önce çağrı merkezi veya web sitesi üzerinden uçuş durumunu kontrol edilmesi gerektiği belirtildi. Vatandaşlar ise '?' sorularına yanıt aramaya devam ediyor.Türk Hava Yolları (THY) haber danışmanı Yahya Üstün, Marmara bölgesinde şiddetli lodosun etkili olması beklendiği için bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada 'Meteoroloji verilerine göre sert rüzgâr bu gece itibarıyla İstanbul'a geri dönüyor. Türk Hava Yolları olarak misafirlerimizin seyahat güvenliği için tüm tedbirleri alıyoruz. Seyahatiniz öncesinde uçuşunuzun durumunu çağrı merkezimiz veya web sitemiz aracılığıyla öğrenebilirsiniz' ifadelerine yer verildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın (Cuma) Marmara bölgesinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli lodos sağanak yağışlı geçeceği uyarısında bulundu.THY'nin yaptığı açıklamanın ardından vatandaşlar kendi seferlerini kontrol etmeye başladı. Ancak diğer hava yollarından henüz bir açıklama gelmedi.