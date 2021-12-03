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Kavcıoğlu'nun acı günü!

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi Serap Görcü, tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında vefat etti. Görcü, yarın Kartal'da kılınacak cenaze namazının ardından Ümraniye'de defnedilecek.

Ekleme: 3.12.2021 - 23:39 Güncelleme: 3.12.2021 - 23:40 / Editör: Ozge Selin
Kavcıoğlu'nun acı günü!
Bir süredir koronavirüs tedavisi gören Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi Serap Görcü, 51 yaşında vefat etti.

Görcü'nün cenazesi, 4 Aralık 2021 cumartesi günü (Yarın) İstanbul Kartal Cevizli Orhantepe Zeytinlik Ulu Camii'nden öğle namazına müteakiben kaldırılacak. Görcü, namazın ardından Ümraniye'de yer alan Kocatepe Mezarlığına defnedilecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN: SABIRLAR DİLİYORUM

Görcü'nün vefatı sonrası taziye mesajı yayınlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu beyefendinin kız kardeşi Serap Görcü hanımefendinin vefâtını teessürle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, da, "Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu beyefendinin kız kardeşi Serap Görcü hanımefendinin vefâtını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, âilesine ve sevenlerine sabır dilerim. Mekânı cennet olsun." paylaşımıyla Görcü'nün yakınlarına başsağlığı diledi.
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