CHP'li Mansur Yavaş'tan işçilere sendika baskısı!

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Kimse kimsenin sendikasınakarışmayacak dedim" dedi ama işçiye yönelik mobbing sürüyor. 25 bin işçi Hak-İşbünyesindeki sendikalardan istifa ettirilerek Türk-İş bünyesine geçirildi. Büyükşehir'de 2 bin500 memurun da Memur-Sen'den istifa etmek zorunda bırakıldı.MEMUR-SEN'DE İSTİFALARABB Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, "Her fırsatta 'İşçinin, emekçininyanındayım' diyen CHP'li belediyelerin ne kadar ikiyüzlü olduğunu gördük.Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki personellere, sendika değiştirmesi için baskıve mobbing uygulanıyor.CHP'li Mansur Yavaş ve ekibince aleni olarak yapılan bu baskılar sonucu birçok işçive memur arkadaşımız sendikalarından istifa etmek durumunda kaldı. 2019 YerelSeçimleri'nden bugüne, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 25 bin işçimiz Hak-İşbünyesindeki sendikalardan istifa ettirilerek Türk-İş bünyesine geçirilmiştir.Yaklaşık 2 bin 500 memur arkadaşımız da Memur-Sen'den istifa etmek zorundabırakılmıştır. Sendika değiştirme zulmünün yanında, işlerinden istifa etmekzorunda bırakılan, mobbing ile oradan oraya sürülen yüzlerce de emekçimiz var"dedi.NEREDE VERDİĞİN SÖZ?Sabah'ta yer alan habere göre, Mansur Yavaş'ın, 12 Nisan 2019'da tüm birimlere gönderdiğigenelgede, "Çalışanlarımızın sendikalara üye olması ya da üyelikten ayrılmalarıkonusunda özgür iradelerini kısıtlayacak veya baskı altına alacak eylemlerdebulunduğu tespit edilenler hakkında idari, adli ve hukuki işlem başlatılacağıhususunda bilgilerinize rica ederim" ifadeleri yer almıştı. Yavaş, 1 Nisan 2021'dekatıldığı TV programında ise, "Seçildiğim ay sendika genelgesi yayınladım. Kimsekimsenin sendikasına karışmayacak dedim. Özgürce herkes kendi sendikasınıseçiyor" iddiasında bulunmuştu.Yavaş, 8 Ekim 2019'deki ABB Meclisi ekim toplantısı birinci oturumunda açıklamadabulunmuş, işçilere mobbing yapıldığı ve sendika değiştirmeye zorlandığı iddialarına da cevapvererek "İş başına gelir gelmez kimse kimsenin sendikasına karışmayacak diye genelgeçıkartan tek belediye başkanı benim" iddiasında bulunmuştu.