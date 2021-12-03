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Beyaz Gazete
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CHP'li Mansur Yavaş'tan işçilere sendika baskısı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2019'da tüm birimlere gönderdiği genelgede ‘Belediye çalışanlarının sendikalarına karışmayacağım’ sözü vermişti. Ancak işçilere “Solcu sendikalara geç” baskısı yapılıyor. 25 bin kişi Hakİş’ten istifa ederek Türk-İş’e katıldı. Büyükşehir’de 2 bin 500 memurun da MemurSen’den istifa etmek zorunda bırakıldı.

CHP'li Mansur Yavaş'tan işçilere sendika baskısı!
Ekleme: 3.12.2021 - 11:44 Güncelleme: 3.12.2021 - 11:44 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Mansur Yavaş'tan işçilere sendika baskısı!
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Kimse kimsenin sendikasına
karışmayacak dedim" dedi ama işçiye yönelik mobbing sürüyor. 25 bin işçi Hak-İş
bünyesindeki sendikalardan istifa ettirilerek Türk-İş bünyesine geçirildi. Büyükşehir'de 2 bin
500 memurun da Memur-Sen'den istifa etmek zorunda bırakıldı.

MEMUR-SEN'DE İSTİFALAR

ABB Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, "Her fırsatta 'İşçinin, emekçinin
yanındayım' diyen CHP'li belediyelerin ne kadar ikiyüzlü olduğunu gördük.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki personellere, sendika değiştirmesi için baskı
ve mobbing uygulanıyor.

CHP'li Mansur Yavaş ve ekibince aleni olarak yapılan bu baskılar sonucu birçok işçi
ve memur arkadaşımız sendikalarından istifa etmek durumunda kaldı. 2019 Yerel
Seçimleri'nden bugüne, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 25 bin işçimiz Hak-İş
bünyesindeki sendikalardan istifa ettirilerek Türk-İş bünyesine geçirilmiştir.
Yaklaşık 2 bin 500 memur arkadaşımız da Memur-Sen'den istifa etmek zorunda
bırakılmıştır. Sendika değiştirme zulmünün yanında, işlerinden istifa etmek
zorunda bırakılan, mobbing ile oradan oraya sürülen yüzlerce de emekçimiz var"
dedi.

NEREDE VERDİĞİN SÖZ?

Sabah'ta yer alan habere göre, Mansur Yavaş'ın, 12 Nisan 2019'da tüm birimlere gönderdiği
genelgede, "Çalışanlarımızın sendikalara üye olması ya da üyelikten ayrılmaları
konusunda özgür iradelerini kısıtlayacak veya baskı altına alacak eylemlerde
bulunduğu tespit edilenler hakkında idari, adli ve hukuki işlem başlatılacağı
hususunda bilgilerinize rica ederim" ifadeleri yer almıştı. Yavaş, 1 Nisan 2021'de
katıldığı TV programında ise, "Seçildiğim ay sendika genelgesi yayınladım. Kimse
kimsenin sendikasına karışmayacak dedim. Özgürce herkes kendi sendikasını
seçiyor" iddiasında bulunmuştu.

Yavaş, 8 Ekim 2019'deki ABB Meclisi ekim toplantısı birinci oturumunda açıklamada
bulunmuş, işçilere mobbing yapıldığı ve sendika değiştirmeye zorlandığı iddialarına da cevap
vererek "İş başına gelir gelmez kimse kimsenin sendikasına karışmayacak diye genelge
çıkartan tek belediye başkanı benim" iddiasında bulunmuştu.
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