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Beyaz Gazete
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CHP’li Belediyesi'nden takvim skandalı!

CHP'li Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun belediye başkanlığını yürüttüğü Kırklareli Belediyesi'nin 2020 yılı için vatandaşlara dağıttığı takvimde, Gezi Parkı provokasyonlarını desteklediği ortaya çıktı.

Ekleme: 3.12.2021 - 23:50 Güncelleme: 3.12.2021 - 23:57 / Editör: Ozge Selin
CHP’li Belediyesi'nden takvim skandalı!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gezi parkı eylemlerini desteklediğini her platformda dile getirirken 15 Temmuz hain darbe girişimine ise kontrollü darbe diyerek algı oluşturmaya çalıştı. CHP lideri Kılıçdaroğlu izinde hareket eden Kırklareli Belediyesi skandal takvime imza attı.

GEZİ EYLEMLERİNİ TAKVİME İŞLEDİLER

Taksim Gezi Parkı'nda ağaçların kesilmesi bahane edilerek başlatılan olaylarda çevreye zarar verildi ve Türk bayrağı yakıldı. Gösterilerde terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri ile ve sözde KCK bayrağı asıldı. PKK sempatizanları ile Fetullahçı Terör Örgütünün de (FETÖ) etkin olduğu gösterilere katılan gruplar barikat, taş, sopa, molotofkokteyli, ses bombası, sapan ve bilyelerle polise karşılık verdi. Türkiye milyonlarca lira zarara uğratıldı. Bütün bunlara rağmen Kırklareli Belediye hazırlamış olduğu takvim de gezi parkı eylemlerini unutmadı. 6 kadının çizildiği takvimde bir kadının eline 'Diren Gezi' posteri yer aldığı görüldü.

GEZİYİ UNUTMADI 15 TEMMUZ'U YOK SAYDI

Hazırlanan takvimde, Gezi Parkı olaylarını destekleyen fotoğraflar yer alırken, hain darbe girişimi sonrası devlet tarafından 15 Temmuz günü resmi tatil ilan edilmesine rağmen takvimde yer verilmediği görüldü.
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