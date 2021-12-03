Başkan Erdoğan Putin'le görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgesel meseleler ele alınırken Rusya-Ukrayna krizi de ele alındı.LAVROV AÇIKLAMIŞTIRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştireceği telefon görüşmesinde 'Türkiye'nin Ukrayna krizinde ara buluculuk yapmasına yönelik konunun da ele alınacağını' ifade etti.Bu durum, Ankara'nın son dönemde dış politikada dünyadaki meselelerde etki alanındaki artışını gözler önüne seriyor. Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin bölgede barıştan yana olduğunu belirterek, 'Karadeniz'in, gerginliklerin değil, huzurun ve istikrarın olduğu bir deniz olmasını istiyoruz' ifadelerini kullandı.