Kemal Kılıçdaroğlu: Ekonomik model filan yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından ekonomiye dair paylaşımlarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “Nas ve dinî gereklilik söylemleri Erdoğan'ın gerçek sebeplerini yansıtmıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Yoksa buyursun tüm faizleri sıfırlasın” dedi.'EKONOMİK MODEL FİLAN YOK'“Acı olan şu; tüm bu kötülüğün, bile isteye yapıldığını hepimiz biliyoruz. Ekonomik model filan da yok” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, şu mesajları paylaştı:'ERDOĞAN ÇATIŞMA YARATMA PEŞİNDE''Geriye tek bir ihtimal kalıyor. Erdoğan kaybettiğini biliyor ve çatışma yaratma peşinde, insanları provoke etme peşinde… Bunun sonu, rafların boşalması, insanların açlıkla sınanmasıdır.'HERKES NEREDE DURDUĞUNU SÖYLEMELİ'Tekrar ediyorum: Bu bir organize kötülük, gözü dönmüş bir deliliktir! Kimse sessiz kalmamalı, herkes nerede durduğunu söylemeli. Çünkü tarih, bu gafleti destekleyenleri de yazacak!'