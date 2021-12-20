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Bu illerde yarın okullar tatil edildi

'Yarın okullar tatil mi?' sorusunun yanıtı araştırılıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde yarın okullar tatil edildi.

Ekleme: 20.12.2021 - 18:14 Güncelleme: 20.12.2021 - 18:23 / Editör: Ozge Selin
Bu illerde yarın okullar tatil edildi
İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler...

BİTLİS - TATVAN

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, sabah saatlerinde başlayan kar yağışının hayatı olumsuz etkilediğini belirtti.

Yağışın gece kuvvetini artırmasının beklendiğini aktaran Erdemir, şunları kaydetti:

'Yoğun kar ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle, ilçe merkezi ve köylerdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda 21 Aralık Salı günü eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca bu süre zarfında ilçemizde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır.'

Erdemir, olumsuzlukların yaşanmaması için vatandaşları ve sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ADANA'NIN 2 İLÇESİNDE KAR TATİLİ UZADI

Adana'nın Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın da eğitime bir günlük ara verildi.

Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların yarın da tatil olacağı açıklandı. Tufanbeyli Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 'İlçemizde gerçekleşen yoğun kar yağışı sebebiyle öğrenci ve öğretmenlerimizin olumsuz bir durumla karşılaşmamaları amacıyla 21 Aralık Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır' ifadeleri kullanıldı.

MUŞ'TA EĞİTİME BİR GÜN ARA

Muş'ta yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11C maddesi gereğince 21 Aralık Salı günü il genelinde, eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Yatılı okulların pansiyon kısmında kalan öğrencilerin eğitimlerine devam edeceği bildirilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

KONYA'NIN 9 İLÇESİNDE TATİL

Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle 24 ilçede yüz yüze eğitime verilen ara, 9 ilçede yarın için 1 gün daha uzatıldı.


Dünden beri Konya merkez ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilmişti. Devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Selçuklu, Meram, Karatay, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Seydişehir, Hadim ve Taşkent ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 21 Aralık 2021 Salı günü de 1 gün süreyle ara verildİ.
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