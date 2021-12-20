Başkan Erdoğan'dan şampiyonlara tebrik!

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda Dünya Şampiyonluğunu elde eden VakıfBank Spor Kulübü’nü ve aynı turnuvada Dünya 3’üncüsü olan Fenerbahçe Opet’i canı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde İtalya ekibi Imoco Volley'i 3-2 yenen VakıfBank, dördüncü kez kupayı müzesine götürdü.VakıfBank, organizasyonun son gününde finalde Ankara Spor Salonu'nda İtalya ekibi Imoco Volley ile karşılaştı.Rakibini 15-25, 25-22, 22-25, 25-22 ve 7-15'lik setlerle 3-2 yenen VakıfBank, Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı.Organizasyon tarihinde daha önce 3 kez (2013, 2017, 2018) kupayı kazanan VakıfBank, dördüncü kez kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi. İstanbul ekibi, daha önce 2011'de ikinci, 2016 ve 2019'da ise üçüncü olmuştu.Başkan Erdoğan, sosyal medyadan yayımladığı mesajında 'Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Dünya Şampiyonluğunu elde eden VakıfBank Spor Kulübü'nü ve aynı turnuvada Dünya 3'üncüsü olan Fenerbahçe Opet'i canı gönülden tebrik ediyorum.' ifadelerine yer verdi.