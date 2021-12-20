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Başkan Erdoğan'dan önemli ekonomi görüşmesi!

2021 yılının son kabine toplantısı bugün yapılacak. Kabinenin en önemli gündemi ise ekonomide yaşanan son gelişmeler ve memur-emekli maaşlarına yapılacak zam oranı olacak. Öte yandan gelen son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile de görüşecek. İşte son dakika haberinin detayları!

Ekleme: 20.12.2021 - 14:57 Güncelleme: 20.12.2021 - 15:12 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan önemli ekonomi görüşmesi!
Kabine toplantısı bugün gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün ağırlıklı olarak ekonomi gündemiyle toplanacak. Toplantıda, ekonomide yaşanan son gelişmeler ile 2022 yılında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranının kapsamlı olarak ele alınması bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıklama yapması bekleniyor.

Ayrıca; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüşecek.

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak olan Kabine Toplantısı ve Bakanlar Kurulu'nun masasındaki kritik gündemler:

Merkez bankasının aralık ayında dövize uyguladığı 5 müdahale ve sonuçları değerlendirilecek. Kur dalgalanmalarını bahane ederek aşırı fiyat artışına giden fırsatçılar ve stokçularla mücadele de gündemde yer alacak.

Yılın son Kabine toplantısının önemli maddelerinden biri de memur ve emekli maaşlarına yapılacak yıllık ek zamlar olacak. Toplantıda zam oranının belirleneceği kaydediliyor.

OMICRON VARYANTI ELE ALINACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlardan sunum alacağı Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında salgın konusunda yaşanan son gelişmeler de değerlendirilecek. Türkiye'de de rastlanan ve hızlı bulaşıcı özelliği saptanan Omicron varyantına ilişkin ek önlemlerin de toplantıda görüşülmesi bekleniyor.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadelenin kapsamlı olarak ele alınacağı toplantıda, güvenlik güçleri ve MİT'in gerçekleştirdiği operasyonlar ile çetin kış şartlarında terörle mücadelede izlenecek yöntemler görüşülecek, gelen istihbarat raporları masaya yatırılacak.

AFRİKA ZİYARETİ

İç ve dış gelişmeler ile bölgesel konuların değerlendirileceği toplantıda ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul'da gerçekleşen Türkiye-Afrika zirvesinin sonuçlarını kabine üyeleriyle paylaşacağı ifade ediliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, kabine toplantısının ardından "Millete Sesleniş" konuşması yapması ve kabine kararlarını açıklaması bekleniyor.
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