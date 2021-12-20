Almanya'da dehşet anları! Kamyon ABD askeri araç konvoyuna daldı

Bavyera eyaletinde bir kamyon ABD ordusuna ait askeri araç konvoyuna çarptı. Bazı askerlerin yaralandığı kazada kamyonun sürücüsü aracın içinde diri diri yandı.Almanya'da polis tarafından yapılan açıklamada, Bavyera eyaletindeki Neumarkt kentinde A3 otoyolunda bir kamyonun emniyet şeridinde duran ABD'ye ait 3 araçlı askeri konvoya çarptığı belirtildi.Olayın bir kaza sonucu meydana geldiği ifade edilen açıklamada, bazı ABD askerlerinin yaralandığı kaydedildi.Kazanın ardından araçların alev aldığı olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.Kamyonun sürücüsü aracın içinde diri yandı, otoyol kazanın ardından her iki yönde trafiğe kapatıldı.