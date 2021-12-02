İzmir’de, işvereni tarafından burnu kırıldı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, Serinkuyu Anadolu Caddesi'ndeki 3 ortaklı kafede, 7 Mayıs günü saat 19.30 sıralarında, işletmenin ortaklarından Osman D. (50), pastacı yardımcısı olarak çalışan Zeynep Katırcı'nın (23) imalathanede cep telefonuyla konuştuğunu gördü.İddiaya göre, Osman D.'nin tepki gösterdiği Katırcı, "Gelen telefon önemli. Buna yasak mı var?" deyince saldırıya uğradı.Süpürgeyle dövüldüğünü öne süren Katırcı'nın burnu kırıldı.Kavga sırasında Zeynep Katırcı da mutfaktan aldığı tavayla Osman D.'ye vurdu.“BİR ELİYLE SOL KOLUMU SIKIŞTIRIP DİĞERİYLE KIYAFETİMİ TUTUP, TEHDİT ETTİ”Olayın ardından Örnekköy Polis Merkezi'nde ifade veren Katırcı'nın, "Patronum sinirli şekilde el kol hareketi yaparak süpürgenin fırça kısmıyla yüzüme 1 kere vurdu, gözüme ve burnuma denk geldi. Tekrar vurup, vurmadığını hatırlamıyorum sonra bulaşıkhane önünde bir eliyle sol kolumu sıkıştırıp, diğeriyle kıyafetimi tutup tehdit etti. Ustam Ahmet Bey'i aramak istediğimde masadan cep telefonumu alıp, arka cebine koydu. Ahmet Bey'in arabasıyla geldiğini görünce dışarı çıktım. Ahmet Bey beni korumaya çalışırken, Osman D. eline geçirdiği metal fırın tepsisini üzerime doğru fırlattı." dediği öğrenildi.TARAFLAR HAKKINDA HAPİS CEZASI İSTENDİAvukat Murat Turgut Minar'ın, Zeynep Katırcı ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.İddianameyi tamamlayan savcı, Osman D. hakkında, 'silahla kasten nitelikli yaralama' suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi.Katırcı hakkında da eline geçirdiği tavayla Osman D.'ye vurduğu gerekçesiyle 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.“MÜVEKKİLİM MAĞDUR EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR”Zeynep Katırcı'nın burnunun kırılması sonrasında can havliyle kendisini korumaya çalışmasının sanık tarafından şikayet konusu yapıldığını belirten avukat Minar, şu ifadeleri kullandı:“Müvekkilim bu davanın içinde dahi sanık tarafından mağdur edilmeye çalışılmaktadır. Geçen tüm bu süre içinde müvekkilimiz hala olayın fiziksel ve psikolojik sonuçlarını yaşamaktadır. Yüzündeki kırıklar ve çatlaklar nedeniyle ameliyat olması gerekmekte ancak ameliyat bedelini karşılamak için çalışması gerekmektedir. Buna karşın uğradığı şiddetin yarattığı travmadan dolayı çalışmaya korkmaktadır.”