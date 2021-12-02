  • USD: 13,34 - 13,36
  • EURO: 15,10 - 15,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Babasının şiddetine uğrayan Cihan bebeğin son durumu

Gaziantep’te cani babasının şiddetine maruz kalan 2 aylık Cihan bebeğin öldüğü yönündeki haberler, tedavi gördüğü hastane tarafından yalanlandı.

Babasının şiddetine uğrayan Cihan bebeğin son durumu
Ekleme: 2.12.2021 - 10:27 Güncelleme: 2.12.2021 - 10:37 / Editör: Ozge Selin
Babasının şiddetine uğrayan Cihan bebeğin son durumu
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Y.G. isimli caninin 3 aylık bebeğine şiddet uyguladığı görüntüler, Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi evinde yakalayarak gözaltına almıştı.

Cani baba Y.G., 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Babanın tutuklanmasının ardından ise minik bebeğin sağlık durumu merak konusu olurken, bu konuda asılsız haberler sosyal medyada dolaşıma girdi.

'ÖLÜM HABERLERİ DOĞRU DEĞİL'

Bebeğin hayatını kaybettiği yönündeki haberler üzerine tedavi gördüğü hastanenin müdürü Dr. Cengiz Bayram, bebeğin sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi.

Bayram, “Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medya organlarında şiddete uğrayan bebeğin öldüğüne dair haberler yayınlanmıştır. Ancak bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

HALA YOĞUN BAKIMDA

Cihan bebeğin hastanemiz yoğun bakımındaki tedavisi büyük bir titizlikle devam etmektedir. Cihan bebeğin sağlığına kavuşması herkes gibi bizlerin de en büyük temennisi ve duasıdır. O nedenle doktor ve bütün çalışanlarımız ile sizlere Cihan bebek ile ilgili sevindirici haberler verebilmek, bebeğimizi mutlu yarınlara hazırlayabilmek için büyük bir gayretle çalışmaya devam etmekteyiz. İnanıyoruz ki, sizlerin duası ve sevgisi, bizlerin çabasıyla bebeğimiz yaşama yeniden gülümseyecektir.” ifadelerine yer verdi.


Hedeflerinde Erdoğan vardı! Selam Tevhid kumpası davasında flaş detaylar...
MİT operasyonu ile PKK'nın üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın koruması Türkiye'ye getirildi
Başkan Erdoğan'dan Milli Deniz Topu Atış Töreni'nde önemli mesajlar: Bir kez daha başarılamayanı başardık
Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı! Kasım ayı ihracatında rekor
Antalya'da korkunç olay! Aylin Alkutay eski kocasının kurbanı oldu
Sahte belgeyle 'Doçent' olan CHP'li Zulal Atalay Laçin'in, açıköğretim mezunuymuş
Türkiye'nin böyle vahşet görmedi! Bir aylık bebeğini sobada diri diri yaktı: Valilik'ten açıklama geldi aile adliyeye sevk edildi
CIA kendi çalışanlarının çocuk istismarına göz yummuş
Azerbaycan ile Türkiye karadan birleşiyor: Ucuz mal ve doğal gazın önü açılacak
Ahmet Hakan, Bülent Arınç'a kedisinin ağzından cevap verdi: Kurtar beni Bülent Abi
Ekonomide yeni yol haritası: Konut ve gıda için önemli adımlar atılacak!
Babasının şiddetine uğrayan Cihan bebeğin son durumu
Erken emeklilik planları yapanlar dikkat: Bir ay kaldı son tarih 31 Aralık
Türk savunma sanayisinin altın çağı! Kolombiya'daki fuara 4 Türk firması katılıyor
1 aylık bebeğine işkence yapan cani baba Yunus Göç'ün kan donduran sözleri: Ağladığında boğazını sıkacaksın öyle çırpınıp kalacak
Bölücü terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG yine çocuk kaçırdı! Bu kez 13 yaşında...
İngiltere’deki elektrik krizi boyut değiştirdi! Kemer sıkma politikası devrede!
Mehmetçik'ten nefes kesen gösteri! Askeri araçlar göletten yüzerek geçti
Konya’da öğrencisini azarlayan öğretmen ile ilgili karar verildi
Amaçları karaborsa yaratıp vatandaşı mağdur etmek! İstanbul'da sıfır araçları otoparka sakladılar
Hastasının yanlış ayağını kesen doktora para cezası!

Hastasının yanlış ayağını kesen doktora para cezası!

100 katlı gökdelene eş değer: Türkiye'nin en yüksek barajında geri sayım başladı

100 katlı gökdelene eş değer: Türkiye'nin en yüksek barajında geri sayım başladı

Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin sağlıklı yaşam sırları

Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin sağlıklı yaşam sırları

Lodostan gelen servet! Marmara Denizi kırmızıya boyandı!

Lodostan gelen servet! Marmara Denizi kırmızıya boyandı!

Sapık Jeffrey Epstein’ın suç ortağı Ghislaine Maxwell’in davasında ilk tanık konuştu! İğrenç detaylar…

Sapık Jeffrey Epstein’ın suç ortağı Ghislaine Maxwell’in davasında ilk tanık konuştu! İğrenç detaylar…

Sanal evren para basıyor: İki buçuk milyon dolara arsa 600 bine yat

Sanal evren para basıyor: İki buçuk milyon dolara arsa 600 bine yat