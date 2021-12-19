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Tur midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Amasya'da kontrolden çıkan özel bir turizm şirketine ait midibüs yol şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 28 yolcu yaralandı. Amasya Valisi Mustafa Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Nevşehir'den gelen tur otobüsü, yolların kaygan ve yağışlı, şoförün de kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilmiştir. Toplam 28 kişi yaralandı." dedi.

Ekleme: 19.12.2021 - 21:13 Güncelleme: 19.12.2021 - 21:21 / Editör: Ozge Selin
Tur midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı varKaza akşam saatlerinde Amasya-Çorum karayolu Kaleboğazı mevkisinde meydana geldi. Kapadokya'dan dönen Engin Turizm şirketine ait Doğan Sarı idaresindeki midibüs, iddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre midibüste bulunan 28 yolcu, yaralandı. Kaza yapanların ilk yardımına koşan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce olay yerinde ilk müdahalelerde bulunulan yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Tur midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

VALİ MASATLI ZİYARETTE BULUNDU

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, tedavi altına alınan yaralıları, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret ederek, durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Tur midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

KAYGAN VE YAĞIŞLI YOL NEDENİYLE ŞOFÖR KONTROLÜNÜ KAYBETMİŞ

Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Nevşehir'den gelen tur otobüsü, yolların kaygan ve yağışlı, şoförün de kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilmiştir. Toplam 28 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ü Mecitözü'ne sevk edilmiş. Diğer 24 yaralı, ilimiz devlet hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Yaralı vatandaşlara acil şifalar dilerim.' diye konuştu.

Tur midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

'EĞLENEREK GELİYORDUK, SONRASINI HATIRLAMIYORUM'

Kapadokya'daki gezilerinin ardından dönüş yolunda kaza geçirdiklerini anlatan, yaralı yolculardan Lale Gürsoy ise 'Eğlenerek geliyorduk, güle oynaya. Birden araç zikzak çizmeye başladı. Önce normal sandık, kontrol kayboldu, devrildik. Sonrasında olanları hatırlamıyorum.' dedi.

Tur midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
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