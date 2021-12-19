Eğitime kar engeli! O illerde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Konya'da kar yağışı etkili olmaya başladı.Konya'da dün geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.Yoğun bir şekilde devam eden yağışlar nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, bazı ilçelerde ise yarım metreyi aştı.Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışından dolayı merkez ilçeler Selçuklu, Karatay, Meram ile Seydişehir, Beyşehir, Derebucak, Hadim,Altınekin, Ahırlı, Yunak, Derbent, Çeltik, Akören, Sarayönü, Yalıhüyük, Bozkır, Doğanhisar, Ilgın, Kadınhanı, Akşehir, Çumra, Cihanbeyli, Taşkent, Güneysınır, Tuzlukçu, Hüyük ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde 20 Aralık 2021 Pazartesi eğitim öğretime uzaktan devam edileceği belirtildi.Açıklamada, engelli veya hamile kamu çalışanlarının aynı gün izinli sayılmasına karar verildiği ifade edildi.Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde okullar, bir gün süreyle tatil edildi.Tunceli'de iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 90 köy yolu ulaşıma kapanırken, yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.Kar yağışı nedeniyle Pülümür İlçesi'ndeki tüm okullar, bir gün süreyle tatil ilan edildi.Öte yandan kar yağışı nedeniyle Tunceli-Karaoğlan-Ovacık karayolu araç trafiğine kapatılırken, Tunceli-Erzincan karayolunda ise zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor.Karaman'ın Başyayla ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullara yarın için 1 gün ara verildi.Başyayla Kaymakamlığı yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle okulların yarın tatil edildiği duyuruldu. Kaymakamlık resmi internet sitesi üzerinden yazılı açıklamada bulunarak, 'İlçemiz genelinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle tüm okullar 20 Aralık 2021 Pazartesi günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir.' dendi.Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.Tufanbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların bir günlüğüne tatil edildiği belirtildi.Açıklamada, 'İlçemiz genelinde yoğun kar yağışı sebebiyle değerli öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmamaları ve mağduriyet yaşamamaları için tedbir amacıyla tüm okullarımızda, eğitim ve öğretime 20 Aralık Pazartesi günü ara verilmiştir.' ifadesi kullanıldı.Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.Karlıova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 'Kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle Karlıova ilçesi genelinde 20 Aralık Pazartesi günü resmî ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir' denildi.Ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün için idari izinli sayılacağı kaydedildi.