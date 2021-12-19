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Eğitime kar engeli! O illerde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Konya'da beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı. Yoğun bir şekilde devam eden yağışlar nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, bazı ilçelerde ise yarım metreyi aştı. Öte yandan, kar yağışı nedeniyle eğitime 20 Aralık Pazartesi günü itibarıyla ara verilen ilçe sayısı 26'ya yükseldi. Tunceli'nin Pülümür ilçesinde de kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi. Karaman'ın Başyayla ilçesinde de etkisini artıran kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Adana'nın Tufanbeyli ve Bingöl'ün Karlıova ilçelerinde de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından 3 ilin toplam 26 ilçesinde okullar tatil edilmiş oldu. İşte detaylar...

Ekleme: 19.12.2021 - 22:18 Güncelleme: 19.12.2021 - 22:27 / Editör: Ozge Selin
Eğitime kar engeli! O illerde yaşayanlar dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Konya'da kar yağışı etkili olmaya başladı.

Konya'da dün geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

KENT MERKEZİNDE KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYİ GEÇTİ

Yoğun bir şekilde devam eden yağışlar nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, bazı ilçelerde ise yarım metreyi aştı.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışından dolayı merkez ilçeler Selçuklu, Karatay, Meram ile Seydişehir, Beyşehir, Derebucak, Hadim,

Altınekin, Ahırlı, Yunak, Derbent, Çeltik, Akören, Sarayönü, Yalıhüyük, Bozkır, Doğanhisar, Ilgın, Kadınhanı, Akşehir, Çumra, Cihanbeyli, Taşkent, Güneysınır, Tuzlukçu, Hüyük ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde 20 Aralık 2021 Pazartesi eğitim öğretime uzaktan devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, engelli veya hamile kamu çalışanlarının aynı gün izinli sayılmasına karar verildiği ifade edildi.

Eğitime kar engeli! O illerde yaşayanlar dikkat!

PÜLÜMÜR'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde okullar, bir gün süreyle tatil edildi.

Tunceli'de iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 90 köy yolu ulaşıma kapanırken, yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kar yağışı nedeniyle Pülümür İlçesi'ndeki tüm okullar, bir gün süreyle tatil ilan edildi.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle Tunceli-Karaoğlan-Ovacık karayolu araç trafiğine kapatılırken, Tunceli-Erzincan karayolunda ise zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor.

Karaman'ın Başyayla ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullara yarın için 1 gün ara verildi.

Başyayla Kaymakamlığı yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle okulların yarın tatil edildiği duyuruldu. Kaymakamlık resmi internet sitesi üzerinden yazılı açıklamada bulunarak, 'İlçemiz genelinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle tüm okullar 20 Aralık 2021 Pazartesi günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir.' dendi.

Eğitime kar engeli! O illerde yaşayanlar dikkat!

TUFANBEYLİ'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Tufanbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların bir günlüğüne tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, 'İlçemiz genelinde yoğun kar yağışı sebebiyle değerli öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmamaları ve mağduriyet yaşamamaları için tedbir amacıyla tüm okullarımızda, eğitim ve öğretime 20 Aralık Pazartesi günü ara verilmiştir.' ifadesi kullanıldı.

Eğitime kar engeli! O illerde yaşayanlar dikkat!

BİNGÖL'DE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Karlıova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 'Kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle Karlıova ilçesi genelinde 20 Aralık Pazartesi günü resmî ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir' denildi.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün için idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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