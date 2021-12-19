Alman polisi Grup Yorum 'un konserini bastı

Terör örgütü DHKPC yanlısı Grup Yorum'un Almanya'da bir düğün salonunda vermek istediği konsere polis müdahale etti.

Şarkılarında ve konserlerinde terör örgütü propagandası yapan Grup Yorum Almanya'da izinsiz bir konser vermek istedi.Düğün salonunda yapılmak istenen izinsiz konsere Köln polisi müdahale etti.DHKPC yanlısı Grup Yorum'un destekçileri, işini yapmak isteyen polislere mukavemet göstererek içeri almak istemedi ve polislere zor anlar yaşattı.