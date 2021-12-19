  • USD: 13,02 - 13,05
  • EURO: 14,70 - 14,73
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Alman polisi Grup Yorum 'un konserini bastı

Terör örgütü DHKPC yanlısı Grup Yorum'un Almanya'da bir düğün salonunda vermek istediği konsere polis müdahale etti.

Alman polisi Grup Yorum 'un konserini bastı
Ekleme: 19.12.2021 - 15:34 Güncelleme: 20.12.2021 - 10:00 / Editör: Ozge Selin
Alman polisi Grup Yorum 'un konserini bastı
Şarkılarında ve konserlerinde terör örgütü propagandası yapan Grup Yorum Almanya'da izinsiz bir konser vermek istedi.

Düğün salonunda yapılmak istenen izinsiz konsere Köln polisi müdahale etti.

DHKPC yanlısı Grup Yorum'un destekçileri, işini yapmak isteyen polislere mukavemet göstererek içeri almak istemedi ve polislere zor anlar yaşattı.

Alman polisi Grup Yorum 'un konserini bastı
Kur korumalı vadeli mevduat hesabının işleyişine örnek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ruhu esir bir insanın bedeni özgür olamaz
Döviz kuru üzerinden algı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu doları düşüren hamleyi de beğenmedi!
Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni döviz kurları-TL mevduat sisteminin ayrıntılarını açıkladı!
Susurluk davası hükümlüsüydü! Ziya Bandırmalıoğlu öldürüldü
EPGİS: Akaryakıt fiyatlarında ciddi düşüş bekliyoruz
Dünya basını bunu konuşuyor: Başkan Erdoğan açıkladı, döviz düştü
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden şeytani halk ekmek oyunu! Geç gönderip 'kuyruk var' yalanı yayıyor
Dövizdeki düşüş Ebru Baki'nin moralini bozdu
Market Fiyatları Düştü Mü? 21 Aralık Market Fiyatları Düşecek Mi?
Ali Babacan, hükümetin ekonomi adımını beğenmedi
CHP'deki adaylık krizinde bomba patladı! Ekrem İmamoğlu genel merkezi aradı: Kemal Bey'e gaz vermeyin!
Tuncay Mollaveisoğlu, evini satıp 17 liradan dolar alanlara üzüldü
AK Parti'li Hamza Dağ’dan Kılıçdaroğlu’na esprili dolar göndermesi: Saat 11’de geliyorum
İP'li burjuva Lütfü Türkkan dolara yatırmış belli ki! Dolar düşünce hazımsızlık baş gösterdi
10 maddede alınacak ekonomik tedbirler!
İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan dolar yorumu!
Dolarda sert düşüş devam ediyor! Vatandaşlar döviz bürolarına akın etti
Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi, harç, değerli kağıtta yeni tarifeler belli oldu
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon: 26 kişi için gözaltı kararı
Meteoroloji ve AKOM uyarmıştı! Beklenen kar yağışı İstanbul'a geldi!

Meteoroloji ve AKOM uyarmıştı! Beklenen kar yağışı İstanbul'a geldi!

Joe Biden’ın yeni köpeği

Joe Biden’ın yeni köpeği

New York Times dünyaya duyurdu: Bayraktar TB2 dönüm noktası oldu...

New York Times dünyaya duyurdu: Bayraktar TB2 dönüm noktası oldu...

SAS Holding cinayetinde kritik ayrıntı: Soygunu bakın nerede planlamışlar! Biri yatırımcı diğeri fırıncı!

SAS Holding cinayetinde kritik ayrıntı: Soygunu bakın nerede planlamışlar! Biri yatırımcı diğeri fırıncı!

Türkiye sapık doktoru konuşuyor: Sedyede yüzüstü yatan hastaya cinsel saldırı! Anestezinin etkisiyle….

Türkiye sapık doktoru konuşuyor: Sedyede yüzüstü yatan hastaya cinsel saldırı! Anestezinin etkisiyle….

Putin'in gizli aracı cayır cayır yandı!

Putin'in gizli aracı cayır cayır yandı!

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor

23 can kaybı, 13 kişinin durumu ağır! Sahte alkol kâbusu büyüyor