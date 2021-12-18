Başkan Erdoğan Katar Emiri ile görüştü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.BAŞKAN ERDOĞAN TEBRİKLERİNİ İLETTİCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Katar Milli Günü dolayısıyla Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye ve Katar halkına tebriklerini iletti.