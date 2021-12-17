İstanbul'da trafik kilit!
İstanbul'da haftanın son iş gününde mesai saatinin sona ermesiyle trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. İBB'nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre, yoğunluk saat 18.00'de yüzde 80'e ulaştı.
İstanbul'da haftanın son iş günü iş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu etkili olmaya başladı.
UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Araçlarıyla yola çıkan sürücüler Maltepe D-100 Karayolu'nda her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluşturdu.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'E ULAŞTI
Trafik yer yer durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre, yoğunluk saat 18.00'de yüzde 80 olarak ölçüldü.