İstanbul'da trafik kilit!

İstanbul'da haftanın son iş günü iş çıkış saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu etkili olmaya başladı.UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTUAraçlarıyla yola çıkan sürücüler Maltepe D-100 Karayolu'nda her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluşturdu.TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 80'E ULAŞTITrafik yer yer durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre, yoğunluk saat 18.00'de yüzde 80 olarak ölçüldü.